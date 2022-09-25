«رينيسانس كابيتال» تتمسك باستمرار أعمالها رغم تداعيات الحرب

كشفت مصادر مسئولة بشركة رينيسانس كابيتال الروسية، أن ذراعها فى السوق المصرية ستواصل رحلة العمل رغم تداعيات الحرب، وانتقال فريق الإدارة لكيانات أخرى محليًا.

وأضافت المصادر الروسية فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «رينيسانس كابيتال» ترى أن وجودها فى سوق المال المصرية له جدوى استثمارية، ولديها «مصلحة نشطة» فى البورصة، مشيرة إلى أنها ستحافظ على رخص التشغيل الخاصة بها.

وأوضحت المصادر، أن الشركة الأم فى روسيا تدرس عدة خيارات استراتيجية لبحث أفضل السُبل لمواصلة العمل فى بعض الأسواق، ومنها المصرية، لافتة إلى أنه جارٍ دراسة تعيين فريق إدارة جديد خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى لفتت مصادر محلية إلى أن مكتب «رينيسانس كابيتال» فى مصر توقف عن العمل، علمًا بأنه يقدم خدمات البحوث وتغطية وترويج الاكتتابات، وذلك فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعانى منها المجال مؤخرًا.

وكشفت أن «رينيسانس كابيتال» أوقفت أيضًا مكاتبها فى بلدان أخرى، بهدف توفير السيولة، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

يُذكر أن «رينيسانس كابيتال مصر» حصلت على رخصة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية فى 19 ديسمبر 2017 الماضي، وفى مايو 2016 نفذت أول عملية لها فى السوق المحلية، عبر صفقة بيع حصة تقدر بـنسبة %4.5 فى بنك «كريدى أجريكول مصر»، مملوكة لمجموعة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.

وكانت آخر عمليات «رينيسانس كابيتال» فى السوق المصرية، عندما شاركت فى إدارة عملية طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية فى البورصة، التى جمعت نحو 1.3 مليار جنيه بسعر 4.85 جنيه للسهم.

وتأسست رينيسانس كابيتال عام 1995، وهى بنك استثمارى مستقل يعمل فى أكثر من 50 سوقًا فى جميع أنحاء العالم مع عمليات فى إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وكان عمرو هلال، آخر رئيس تنفيذى لـ«رينيسانس كابيتال مصر» قبل انتقاله لتولى مهمة الرئيس التنفيذى لأنشطة بنوك الاستثمار «sell-side» بشركة «سى آى كابيتال» القابضة.