«رينو» و«فيات» و«أوبل» فى الصدارة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا (جراف)

جاءت فيات فى المركز الثانى بقائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا بعد تطبيق الأعفاء الجمركى على موديل تيبو

تصدرت رينو المركز الأول فى قائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا خلال الربع الأول من العام الحالى، بعد أن قفزت وارداتها بنسبة %67.5 لتسجل 4649 سيارة خلال العام الحالى، مقابل 2775 مركبة مستوردة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقًا لبيانات تقرير منفذ إسكندرية الجمركى.

وحلت «فيات» فى المركز الثانى فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات للمرة الأولى فى تاريخها، بعد إعلان سلطات الجمارك تطبيق الإعفاء الجمركى على موديلاتها التركية الصنع مطلع يناير الماضى.

وبلغت واردات فيات من السيارات خلال الربع الأول 3859 سيارة، مقابل 687 وحدة خلال الربع الأول من العام الماضى، بنمو %461.7 لترتفع حصتها إلى %20.6 مقابل %5.4 خلال 2019.

وجاءت «أوبل» فى المركز الثالث فى القائمة بإفراجها عن 2303 سيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالى، مقابل 2008 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى، بنمو %14.7 لتهبط حصتها من %15.7 خلال العام الماضى، إلى %12.3 بنهاية مارس الماضى.

وأظهر تقرير منفذ إسكندرية الجمركى اقتناص مرسيدس المركز الرابع فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال تلك الفترة، بإجمالى 1663 وحدة، مقارنة بمعدلات استيرادها خلال العام الماضى، والتى بلغت 1471 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 8.9% من إجمالى السيارات الأوروبية المستوردة خلال تلك الفترة.

بيجو تقتنص المركز الخامس

أما المركز الخامس فكان من نصيب العلامة الفرنسية «بيجو» باستيرادها 1486 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 2598 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع %42.8.

واستحوذ الصانع الفرنسى على حصة استيرادية تصل إلى %8.9 من إجمالى السيارات الأوروبية المفرج عنها خلال تلك الفترة، مقابل %20.3 العام الماضى.

بيجو 3008

وكان المركز السادس جاءت من نصيب سكودا، التى قفزت وراداتها %320.2 بإجمالى 1332 سيارة مفرج عنها، مقابل 317 سيارة مستوردة خلال العام الماضى».

وارتفعت حصة سكودا الاستيرادية من %2.5 خلال الربع الأول من العام الماضى، إلى %7.1 خلال الفترة ذاتها من العام الحالى، بحسب منفذ إسكندرية الجمركى.

وتمكنت «سيتروين» من الاستحواذ على المركز السابع فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالى، بإجمالى 899 سيارة، مقابل 357 وحدة للعام الماضى، بنمو %151.8.

سيتروين C5 aircross

وارتفعت حصة «سيتروين» الاستيرادية لتصل إلى %4.8 بنهاية مارس الماضى، مقابل %2.8 خلال الفترة ذاتها من 2019.

أما المركز الثامن فحصدته العلامة الإسبانية «سيات»، التى أفرجت عن 553 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى، بتراجع %59.2 عن العام الماضى، حينما بيعت 1354 مركبة.

وهبطت حصة «سيات» من إجمالى السيارات الأوروبية المستوردة خلال تلك الفترة من %10.6 إلى %3 بنهاية الربع الأول من العام الحالى.

أما المركز التاسع، فجاء من نصيب «فولكس فاجن»، التى صعدت وارداتها %57.4 لتسجل 524 سيارة، مقابل 333 وحدة مستوردة العام الماضى، لتستحوذ على حصة تصل إلى %2.8

بى إم دبليو فى المركز العاشر

وأظهر التقرير اقتناص «بى إم دبليو» المركز العاشر فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الربع الأول بإجمالى 404 سيارات، مقابل 31 وحدة مستوردة خلال 2019، بنمو يصل إلى %1203.2 لتستحوذ على حصة تصل إلى %2.2.

وتمكنت باقى العلامات الأوروبية من الإفراج عن 1044 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضى، مقابل 851 سيارة أوروبية مستوردة خلال 2019، بنمو %22.7 لتهبط حصتها السوقية من %6.7 خلال العام الماضى، إلى %5.6 خلال 2020.

الجراف التفاعلى التالى يوضح العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا خلال الربع الأول من عامى 2019 و 2020:

الجراف التفاعلى التالى يوضح حصة العلامات التجارية من إجمالى واردات السيارات الأوروبية خلال الربع الأول من عامى 2019، و2020: