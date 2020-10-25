رينو وفيات وأوبل ثلاثى صدارة السيارات الأوروبية الأكثر استيرادًا فى مصر

استحوذت على أكثر من نصف الواردات خلال 8 أشهر

تصدرت رينو الفرنسية قائمة السيارات الأوروبية الأكثر استيرادًا فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020 بواقع 8916 وحدة تمثل %21.6 من اجمالى واردات العلامات التجارية الأوروبية البالغة 41.2 ألف وحدة تقريبا؛.

واقتربت واردات رينو خلال شهر أغسطس الماضى من المستويات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجارى فيما يبدو أنه مؤشر على قرب تعافى واردات العلامة الفرنسية من تداعيات كورونا التى أثرت سلبًا على معدل الاستيراد، حيث بلغت واردات أغسطس 1794 وحدة؛ مقابل 676 وحدة فى يوليو، و242 وحدة فى يونيو، و638 خلال مايو و917 فى أبريل.

وصلت معدلات الاستيراد لرينو إلى 1829 وحدة فى مارس الماضى و2089 وحدة خلال فبراير السابق له مقارنة بـ731 وحدة فى يناير.

فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر استيرادًا؛ حلت فيات بواقع 8321 وحدة بحصة %20.وكان شهر مايو الماضى الأكثر تأثرًا بتداعيات كورونا على حجم واردات العلامة الإيطالية فى مصر؛ إذ لم تتجاوز الأرقام المسجلة 6 سيارات؛ وذلك مقابل 889 وحدة فى أبريل و830 خلال مارس و1073 فى فبراير و1956 وحدة خلال يناير.

لكن اعتبارًا من يونيو السابق؛ بدأ معدل الاستيراد فى التحسن بعد استيراد 764 وحدة، ليرتفع الحجم إلى 1789 وحدة خلال يوليو لكنه هبط إلى 1014 وحدة خلال أغسطس.

أما أوبل فبلغ حجم وارداتها 4774 وحدة مستحوذة على %11.6 من اجمالى الواردات الأوروبية من السيارات خلال 8 أشهر؛ ولتحتل بذلك المركز الثالث بين مختلف العلامات التجارية الأوروبية.

سجلت أوبل أداءً ضعيفًا فى حجم الواردات فى بعض الأشهر فلم تتجاوز 25 وحدة فى يناير و20 وحدة خلال يونيو و40 وحدة فى يوليو؛ فى حين سجلت فى فبراير 1580 وحدة لكن الواردات تراجعت فى مارس التالى إلى 698 وحدة ثم إلى 444 وحدة فى أبريل لتسجل 510 وحدات فى مايو؛ فى حين بلغت واردات أغسطس الماضى 1457 وحدة.

16 علامة تجارية تقاسمت %47 من الوحدات المفرج عنها

وبذلك فقد استحوذت كل من رينو وفيات وأوبل على واردات اجمالية تقارب 22 الف وحدة بحصة اجمالية تتجاوز %53 من واردات السيارات الاوروبية فى مصر خلال 8 أشهر؛ فى حين تقاسمت 16 علامة تجارية اخرى النسبة المتبقية.

وحلت بيجو فى المرتبة الرابعة بين أكثر العلامات التجارية الأوروبية استيرادًا للسيارات خلال 8 أشهر بواقع 3422 وحدة بحصة %8.3 وتبعتها سيتروين فى المركز الخامس بواقع 3214 وحدة بنسبة %7.8.

أما مرسيدس فجاءت فى المرتبة السادسة بواقع 3080 وحدة بحصة %7.5 وتبعتها سكودا فى المركز السادس بواقع 3063 وحدة بنسبة %7.4 ثم سيات بحجم واردات 2167 وحدة تعادل %5.2 وبى إم دابليو بواردات 1175 وحدة بحصة %2.85.

فى المركز التاسع؛ جاءت فولكس فاجن بعدد 1164 وحدة؛ تقارب %2.82 من اجمالى الواردات الأوروبية من السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى وتبعتها أودى بواقع 535 وحدة تمثل %1.3.

6 عربات اجمالى واردات بنتلى ومازارتى وأستون مارتن بنهاية أغسطس

فى المركز الحادى عشر جاءت رينج روفر بواقع 451 وحدة تقارب %1.1 وتبعتها فولفو بعدد 437 وحدة تمثل %1 ثم بورش بواردات 216 وحدة بحصة %0.52 وتلتها ألفا روميو بواردات 144 وحدة بحصة تقارب %0.35 ثم مينى بعدد 92 وحدة، تمثل نحو %0.22 من اجمالى الواردات من السيارات الأوروبية خلال 8 أشهر.

كان المركز السادس عشر من نصيب لاند روفر التى استوردت 82 وحدة، وتلتها فى المركز السابع عشر بنتلى بعدد 3 سيارات، ثم مازيراتى بسيارتين وأستون مارتن بسيارة واحدة فقط تم استيرادها فى شهر مايو السابق.