«رينو» و«فيات» و«أوبل» تقود واردات السيارات الأوروبية (جراف)

أفرجت رينو عن 5566 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى وفقًا لتقرير منفذ اسكندرية الجمركى

قادت رينو وفيات وأوبل واردات مصر من السيارات الأوروبية المنشأ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، طبقًا للتقرير الصادر عن منفذ إسكندرية الجمركى.

حلت رينو فى المركز الأول بإجمالى 5566 سيارة، مقابل 3048 وحدة مفرج عنها خلال 2019.

ارتفعت حصة رينو الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الأوروبية المنشأ خلال الماضى، لتصل إلى %24.1 مقابل %19.5 خلال العام الماضى.

جاءت فيات فى المركز الثانى بعد أن أفرجت عن 4748 سيارة هذا العام، مقابل 1017 وحدة خلال 2019، بنمو %366.9 لترتفع حصتها من %6.5 إلى %20.5 خلال العام. فيات تيبو 2020

حصدت أوبل المركز الثالث فى القائمة باستيرادها 2747 سيارة مقابل 2220 وحدة خلال العام الماضى بنمو %23.7.

تراجعت حصة أوبل الاسترادية من إجمالى السيارات الأوروبية المستوردة خلال تلك الفترة لتصل إلى %11.9 مقابل %14.2 خلال العام الماضى.

جاءت سكودا فى المركز الرابع فى القائمة بعد أن أظهر التقرير نموًا فى وارداتها خلال العام الحالى بنسبة %325.7. سكودا سوبيرب

وتمكنت سكودا من استيراد 2056 سيارة خلال 2020، مقابل 483 وحدة خلال 2019.

وارتفعت حصة العلامة التشيكية من إجمالى سيارات الركوب الأوربية إلى %8.9 مقابل %3.1 العام الماضى.

مرسيدس تقتنص المركز الخامس

تمكنت مرسيدس من اقتناص المركز الخامس فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات بإفراجها عن 1824 سيارة، مقابل 1798 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو %1.4.

وأشار التقرير إلى أنه رغم نمو واردات مرسيدس، إلا أن حصتها الاسترادية تراجعت إلى%7.9 خلال العام الحالى، مقابل %11.5 خلال الماضى. مرسيدس C180

استطاعت بيجو اقتناص المركز السادس فى القائمة، بإفراجها عن 1740 سيارة خلال هذا العام، مقابل 3091 وحدة فى 2019، بتراجع %43.7 لتهبط حصتها الاسترادية من %19.8 إلى %7.5.

جاءت ستروين فى المركز السابع بعد نمو وارداتها بنسبة %178.4 إلى 1389 سيارة، مقابل 499 وحدة مستوردة خلال نفس الفترة فى 2019.

ارتفعت حصة ستروين الاسترادية من إجمالى السيارات الملاكى الأوروبية المنشأ والمفرج عنها حتى نهاية أبريل الماضى إلى %6 بعد أن كانت تقدر فى العام الماضى %3.2.

فى المركز الثامن جاءت سيات، التى تمكنت من استيراد 725 سيارة خلال تلك الفترة من العام الحالى، مقابل 1792 وحدة فى 2019، بتراجع %59.5 لتهبط حصتها الاسترادية إلى %3.1 بعد أن كانت تقدر فى 2019، بـ%11.5.

فولكس فاجن فى المركز التاسع

ساهم نمو معدلات استيراد فولكس فاجن %16.5 فى حصدها للمركز التاسع بإجمالى 657 سيارة خلال الماضى، مقابل 564 وحدة خلال العام الماضى.

رغم نمو واردات فولكس فاجن إلا أن حصتها الاسترادية تراجعت إلى %2.8 مقابل %3.6 خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الماضى. فولكس فاجن باسات

المركز العاشر جاء من نصيب بى إم دبليو، التى حققت أعلى معدل نمو بين واردات السيارات الأوروبية، بنسبة %1166.7 إلى 456 سيارة، مقابل 36 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى.

ارتفعت حصة بى إم دبليو الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الأوروبية المفرج عنها خلال العام الحالى إلى %2 مقابل %0.2 خلال العام الماضى.

يوضج الجراف التالى أكبر 10 ماركات أوروبية استيرادًا للسيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من عامى 2019 و 2020:

كما يسير الجراف التفاعلى التالى إلى حصة أكبر 10 علامات أوروبية استيرادًا للسيارات من إجمالى السيارات الأوروبية المستوردة خلال تلك الفترة من عامى 2019، و 2020: