«رينو» و«تويوتا» تتصدران مبيعات السيارات المستوردة خلال 10 شهور (جراف)

تصدرت العلامة التجارية “رينو” قمة مبيعات السيارات المستوردة فى مصر، بعد تمكنها من زيادة حصتها السوقية إلى 13.8% مسجلة بيع 12 ألف و891 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 13.2% بإجمالى بيع 12 ألف و288 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت “هيونداي” المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 11.2% بعد تمكنها من تسويق 10 آلاف و428 سيارة، أعقبتها “إم جي الصينية” فى المركز الرابع بحصة بلغت 10.8% بواقع 10 آلاف و80 وحدة.

وحصدت “فيات” المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات السيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 8.6% مسجلة بيع 9723 مركبة، أعقبتها “كيا” فى المركز السادس بحصة بلغت 8.6% محققة مبيعات 7987 سيارة.

حلت “أوبل” فى المرتبة السابعة مسجلة حصة سوقية 7.4% بعد تمكنها من تسويق 6868 سيارة فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وظهرت “بيجو” فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 6.3% مسجلة بيع 5869 سيارة، تلتها “ستروين” فى المركز التاسع بحصة بلغت 4.2% بإجمالى بيع 3912 سيارة.

وجاءت “شيفروليه” فى المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعات للسيارات المستوردة بحصة سوقية 3.7% مسجلة بيع 3470 سيارة، أعقبتها “نيسان” فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 2.5% بواقع 2289 مركبة.

واحتلت “ميتسوبيشي” المرتبة الثانية عشر مسجلة حصة سوقية 1.7% محققة مبيعات 1552 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

بحسب «أميك»، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.4% مسجلة بيع 5962 مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب المستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال أول 10 أشهر من 2020: