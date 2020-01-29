«رينو» و«بيجو» و«وأوبل» تقود واردات السيارات الأوروبية (جراف)

تمكن رينو من اقتناص حصة تصل إلى %22.3 من إجمالى السيارات الأوروبية

قادت كل من «رينو» و«بيجو» و«وأوبل» واردات السيارات الأوروبية خلال عام 2019، وفقًا للبيانات والإحصائيات الصادرة عن منفذ إسكندرية الجمركى.

وأظهر التقرير تمكن رينو من اقتناص حصة تصل إلى %22.3 من إجمالى السيارات الأوروبية المنشأ الواردة للسوق المحلية خلال 2019، بإجمالى 12 ألفًا، و930 وحدة، لتحتل بذلك المركز الأول فى القائمة.

وحلت بيجو فى المركز الثانى بعد حصدها حصة تصل إلى %14.7 من إجمالى السيارات الأوروبية المفرج عنها خلال 2019، بإجمالى 8498 سيارة، بنمو %203.7 عن 2018.

أوبل فى المركز الثالث

أما المركز الثالث فجاء من نصيب أوبل، والتى أفرجت عن 7796 سيارة خلال العام الماضى، بنمو %34.3 عن 2018، بحصة استيرادية %13.5 من إجمالى الملاكى ذات المنشأ الأوروبى المفرج عنها خلال تلك الفترة.

وحصدت مرسيدس المركز الرابع فى القائمة بإفراجها عن 5369 وحدة، مقابل 2840 سيارة خلال 2018، بنمو %89، لتستحوذ على حصة استيرادية تصل إلى %9.3.

أما سيات فجاءت فى المركز الخامس فى القائمة بحصدها حصة استيرادية تقدر بـ %8.5، بإجمالى 4935 سيارة، وتمكنت فيات من حصد المركز السادس بقائمة العلامات الأوروبية الأعلى اسيرادًا للسيارات خلال العام الماضى، بإجمالى 4597 سيارة، بحصة استيرادية %7.9.

واستحوذت ستروين على المركز السابع فى القائمة بعد أن أفرجت عن 2821 سيارة خلال 2019، مقابل 547 وحدة تم الإفراج عنها خلال 2018، بنمو %415.7، لتستحوذ على حصة %4.9.

فولكس فاجن تهيمن على المركز الثامن

وهيمنت فولكس فاجن على المركز الثامن فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال العام الماضى، بإفراجها عن 1872 سيارة، مقابل 1859 وحدة مفرج عنها خلال 2018، بنمو 0.7 بحصة استيرادية %3.2.

وأشار التقرير إلى تمركز بى إم دبليو فى المركز التاسع فى القائمة بعد أن بلغت وارداتها من السيارات على مدار 2019 ما يقرب من 1456 سيارة، مقابل 60 سيارة فقط مفرج عنها خلال 2018، بنمو %2326.7، بحصة استيرادية %2.5.

وتمكنت باقى العلامات الأوروبية من الإفراج عن 3255 سيارة خلال العام الماضى، بحصة استيرادية تصل إلى %5.6.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى واردات مصر من السيارات الأوروبية خلال عامى 2018 و 2019 :

ويوضح الجراف التفاعلى حصة العلامات التجارية من إجمالى واردات السيارات بالمئة خلال عامى 2018 و 2019 :