رينو وأوبل تتنافسان على صدارة الأوروبية

المال ـ خاص تتنافس كل من رينو وأوبل لحسم صدارة السيارات الأوروبية الملاكى فى السوق المحلية؛ بعد النتائج المتقاربة التى حققتاها خلال النصف الأول من العام الجارى فقد بلغت مبيعات الأولى 2028 سيارة بحصة سوقية %41 من المبيعات الإجمالية البالغة 4937 سيارة؛ فيما بلغت مبيعات أوبل 2014 سيارة بحصة سوقية %40.

المال ـ خاص

تتنافس كل من رينو وأوبل لحسم صدارة السيارات الأوروبية الملاكى فى السوق المحلية؛ بعد النتائج المتقاربة التى حققتاها خلال النصف الأول من العام الجارى فقد بلغت مبيعات الأولى 2028 سيارة بحصة سوقية %41 من المبيعات الإجمالية البالغة 4937 سيارة؛ فيما بلغت مبيعات أوبل 2014 سيارة بحصة سوقية %40.8.

ووفق هذه النتائج لم يتجاوز الفارق بين مبيعات العلامتين التجاريتين 10 سيارات فقط بحصة سوقية لم تتجاوز %0.2.

أما فيات فجاءت فى المركز الثالث بمبيعات 417 وحدة فقط تمثل %8 من المبيعات الإجمالية، فيما حلت بيجو فى المركز الرابع بمبيعات 286 سيارة بحصة سوقية %6 وتبعتها لاند روفر بحصة سوقية %1.2 ومبيعات 62 سيارة.

أما جاجوار فجاءت فبلغت حصتها السوقية %0.79 من مبيعات السيارات الأوروبية بواقع %34 فيما حلت سكودا فى المركز السادس بواقع 30 سيارة بنسبة %0.6.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات لا تشمل مبيعات سكودا من خلال شركة كيان للاستثمار الوكيل الجديد للعلامة التشيكية، إذ تقتصر فقط على مبيعات الوكيل السابق شركة أرتوك أوتو.

وقال أحد الموزعين السابقين للعلامة التشيكية إن الوكيل الجديد قد تعاقد بالفعل مع عدد من الموزعين السابقين لسكودا ليشاركوا فى توزيع سياراتها مرة أخرى بعد فسخ تعاقداتهم مع الوكيل السابق، فيما لا زالت الاتصالات مستمرة مع عدد من الموزعين الآخرين بغرض العودة إلى الشبكة مرة أخرى.

