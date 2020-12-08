«رينو داستر» و«بيجو 3008» تتصدران قائمة الطرازات الرياضية الأوروبية الأكثر مبيعاً

تصدرت كل من «رينو داستر» و«بيجو 3008» قائمة الطرازات الأوروبية المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا خلال أول 10 أشهر من العام الحالى بواقع 2263 وحدة لاـ «رينو داستر»و1948 لـ «بيجو 3008»، وبحصة سوقية %21 و%18 على التوالى من المبيعات الإجمالية للفئة، البالغة 10.7 ألف سيارة.

جدير بالذكر أن المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الرياضية الأوروبية بلغت 10.7 ألف وحدة بنهاية أكتوبر السابق مقابل 8.7 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة تقارب ألفى سيارة وبنسبة نمو تقترب من %23.

حلت سيتروين C5 Aircross فى المرتبة الثالثة بواقع 1665 سيارة وبحصة سوقية %15.5 وتبعتها بيجو 5008 بواقع 892 وحدة بنسبة %8.3 من المبيعات الإجمالية للسيارات الأوروبية المنتمية لشريحة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

فى المركز الخامس جاءت أوبل كروس لاند إكس المزودة بمحرك سعته اللترية 1200 سى سى بواقع 873 وحدة وبحصة سوقية %8.1 وتبعتها شقيقتها أوبل كروس لاند إكس المزودة بمحرك 1600 سى سى بمبيعات 733 وحدة وبحصة سوقية %6.8 ثم سيتروين C3 Aircross التى باعت 570 وحدة تمثل %5.3 من المبيعات الإجمالية للفئة.

وكان المركز الثامن من نصيب رينو كادجار التى باعت 456 سيارة بحصة سوقية %4.2 لتتبعها فى الترتيب التاسع فيات 500X بعدد 369 وحدة وبحصة سوقية %3.4 ولاند روفر فيلار التى بلغت مبيعاتها 264 سيارة بنسبة %2.5.

وتوقعت الحصة المتبقية من المبيعات بين 11 سيارة أخرى تراوحت مبيعاتها بين 7 و231 وحدة، وبحصص سوقية متقاربة تتراوح بين %0.06 و%2.1 وتشمل هذه السيارات كلًا من لاند روفر رينج روفر سبورت المزودة بمحرك 3 آلاف سى سى، ونيسان جوك، وبيجو 2008، ولاند روفر ديسكفرى الجديدة المزودة بمحرك سعته اللترية 3 آلاف سى سى، وألفا روميو ستلفيو، وجاجوار E- Pace، وشقيقتها F- Pace، إلى جانب 4 طرازات من لاند روفر هى إيفوك، وديفندر، وديسكفرى المزودة بمحرك 2000 سى سى، ورينج روفر سعة 5 آلاف سى سى.