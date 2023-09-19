«رينو جروب» تقتنص %11.1 من مبيعات «الملاكى» فى الاتحاد الأوروبى

ارتفعت مبيعات رينو جروب فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة %23.1، لتصل إلى 696 ألف وحدة، مقابل 565 ألفًا فى الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ حصتها السوقية إلى %11.1 بدلًا من %10.6 وفق إحصاءات الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات.

وبلغت مبيعات السيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى إلى 6.3 مليون سيارة، بنمو قدره %17.3 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتضم رينو جروب 3 علامات تجارية هى رينو وألبين الفرنسيتين إلى جانب داشيا الرومانية.

وقفزت مبيعات رينو الفرنسية بنسبة %20.9 لتصل 378 ألف وحدة بنهاية يوليو الماضي، بدلًا من 313 ألف مركبة فى الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على حصة سوقية %6 بدلًا من %5.8 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبي.

أما داشيا الرومانية فقد استحوذت على حصة سوقية تبلغ %5 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بعد تسجيلها مبيعات تصل إلى 315 ألف وحدة مقابل 251 ألفا فى نفس الفترة من العام الماضي، حين كانت حصتها السوقية %4.7 لتصل نسبة النمو فى مبيعاتها %25.8.

وحلت ألبين الفرنسية فى المركز الثالث بين العلامات التجارية التابعة لمجموعة رينو جروب الأكثر مبيعًا على مستوى الاتحاد الأوروبى لتسجل 1936 وحدة بدلًا من 1629 فى أول 7 أشهر من السنة الماضية بنسبة نمو تصل إلى %18.8.

وبهذه الأرقام، حلت رينو جروب فى المركز الثالث بقائمة أكثر الشركات مبيعًا للسيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية، بعد كل من فولكس فاجن جروب ومجموعة ستيلانتس.

وجاءت صدارة فولكس فاجن جروب التى تضم العديد من العلامات التجارية وأبرزها فولكس فاجن وأودى وسكودا وسيات وبورش، بعدما تمكنت من بيع 1.6 مليون مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى مقابل 1.3 مليون وحدة بنسبة نمو %23.4.

واستحوذت العلامة التجارية فولكس فاجن على النصيب الأكبر من حصة فولكس فاجن جروب إذ بلغت نسبتها %11 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى بعد تسجيلها نحو 694 ألف مركبة فى الشهور السبعة الأولى من 2023 مقابل حصة سوقية بلغت %10.9 فى نفس الفترة من 2022 بمبيعات بلغت 583 ألف وحدة تقريبًا، بنسبة نمو تقارب %18.9.

وتوزعت الحصة المتبقية للمجموعة على علاماتها الأخرى بنسب متفاوتة.

وجاءت ستيلانتس فى المركز الثانى بين أكثر الشركات بيعًا للسيارات فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة %4.6 لتصل 1.2 مليون وحدة مقابل 1.1 مليون فى الفترة نفسها من السنة الماضية.

ورغم ذلك استحوذت المجموعة على حصة سوقية %18.5 بدلًا من %20.8.

وتضم مجموعة ستيلانتس العديد من العلامات التجارية مثل بيجو وفيات وأوبل وسيتروين وجيب وDS وألفا روميو وكرايسلر.

وحلت تصدرت بيجو قائمة ماركات المجموعة الأعلى مبيعات فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية بواقع 365 ألف وحدة بدلًا من 340 ألفًا، بنمو قدره %7.2، لتستحوذ على حصة سوقية %5.8 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبي، بدلًا من %6.4 وفق تقديرات الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات.

وتضم صناعة السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبى نحو 13 مليون أوروبى بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ القطاع على 11.5 % من وظائف التصنيع فى الاتحاد.

ويعتبر قطاع السيارات مسئولا عن 374.6 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية، كما تولد الصناعة فائضًا تجاريًا قدره 101.9 مليار يورو للاتحاد الأوروبي.

ويستحوذ قطاع صناعة السيارات على نحو 7 % من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبي، كما يستثمر القطاع نحو 59.1 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًا، ليعد قطاع السيارات أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكار، إذ يمثل 31 % من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرًا، حذرت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات من شدة المنافسة التى يواجهها المصنعون فى القارة العجوز من قبل الشركات الصينية خاصة فى قطاع السيارات الكهربائية إذ تحتكر بكين 75% من انتاج البطاريات على مستوى العالم.

وفى تقدير حديث ذكرت سيجريد دى فريز مدير عام الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات إن أوروبا تفتقر إلى نهج قوى ومتماسك فى التعامل مع المنافسة متزايدة الشدة من الخارج، والتى تدعمها الحكومات التى تجمع بين التحولات الخضراء والرقمية والمرونة بطريقة حاسمة مضيفة أن الصين على وجه الخصوص تضع أنظارها على السوق الأوروبية، مع القدرة على تغيير وجه الصناعات الأوروبية بشكل جذري.

وأضافت أن بيانات الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات تكشف أن مبيعات الاتحاد الأوروبى من السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطارية تجاوزت الديزل للمرة الأولى، ورغم إيجابية هذا التحول فإنه يكشف عن اتجاه آخر يتعلق بتحقيق العلامات التجارية الصينية والمركبات الصينية الصنع نجاحات سريعة فى سوق السيارات الكهربائية الأوروبية.

وأشارت إلى أنه بدعم من المال العام والأجندة الحكومية، ليس سرًا أن صناعة السيارات فى الصين تشكل الآن تحديًا لصناعة السيارات فى أوروبا وخارجها، ويبدو أن القرار الاستراتيجى الذى اتخذته الصين بالاستثمار فى وقت مبكر وعلى طول سلسلة القيمة بأكملها يؤتى ثماره.

وخلافاً للحال فى أوروبا، فقد تبنت الصين نهجًا شموليًا فى التعامل مع السياسة الصناعية، حيث نظرت إلى سلسلة القيمة بالكامل لما تعتبره صناعات استراتيجية.

وإذا تم تطبيق ذلك على صناعة السيارات، وهو قطاع له تأثير اقتصادى محلى واسع، فإن هذا يعنى إستراتيجية تتراوح من التعدين والتكرير والتصنيع إلى شبكات الشحن، والطاقة الرخيصة، وحوافز الشراء، وإعادة التدوير عبر دورة كاملة – وهو جهد منسق منذ البداية.

وأوضحت أن الصين تثمل حاليا %75 من الطاقة الإنتاجية العالمية للبطاريات، وتكاد تحتكر إمدادات المواد الخام الحيوية.

وفى عام 2022، فى عام واحد فقط، قامت البلاد بتركيب 800 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالى نقاط الشحن المثبتة فى أماكن أخرى على مستوى العالم، منذ بدء الاستثمارات فى البنية التحتية للشحن، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة فى الاتحاد الأوروبي.