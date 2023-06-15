«رينو» تنفرد بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر للشهر الثاني (جراف)

انفردت العلامة الفرنسية «رينو» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، للشهر الثاني على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 715 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى.

وجاءت «مرسيدس» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال الشهر الماضى، مسجلة نحو 419 سيارة.

فى المقابل اقتنصت «بي ام دابليو» المرتبة الثالث بترخيص 333 مركبة، تلتها «سكودا» فى المركز الرابع بواقع 272 وحدة.

بينما حافظت «فولكس فاجن» على تمركزها في المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 253 سيارة، أعقبتها «أوبل» فى المركز السادس بنحو 164 مركبة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة السابعة بإجمالى 114 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الثامن بنحو 102 مركبة.

وتمركزت «رينج روفر» في المرتبة التاسعة مسجلة نحو 79 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 77 مركبة.

وحلت «سيات» فى المرتبة الحادية عشر بترخيص 59 مركبة، أعقبتها «فيات» فى المركز الثاني عشر بنحو 40 مركبة.

وحصدت «ميني» المرتبة الثالثة عشر بإجمالى 38 مركبة، تلتها «بورش» فى المركز الرابع عشر بواقع 33 وحدة.

وجاءت «كوبرا» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال مايو الماضى، مسجلة نحو 27 مركبة في مختلف وحدات المرور.

«نيسان» تتربع على قمة تراخيص السيارات اليابانية في مصر للشهر الثالث

تربعت «نيسان» على قمة تراخيص السيارات اليابانية في مصر للشهر الثالث على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 1152 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى.

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وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بترخيص 506 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 342 مركبة.

‎وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة بإجمالى 263 سيارة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 130 مركبات

وجاءت «سوبارو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات اليابانية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال الشهر الماضى، مسجلة نحو 78 سيارة بمختلف وحدات المرور.

«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر

اعتلت «شيري» صدارة قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 1140 مركبة في مختلف وحدات المرور.

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وحلت «BYD» فى المرتبة الثانية بترخيص 527 مركبة، تلتها «إم جي» للمركز الثالث بنحو 208 مركبة.

وجاءت «جيلي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 63 مركبة، أعقبتها «ساوايست» في المركز الخامس بواقع 54 سيارة.

وحلت «دونج فينج DFSK» فى المرتبة السادسة بإجمالى 50 مركبة، تلتها «شنراي» سابعًا بواقع 33 سيارة، ثم «شانجان» فى المركز الثامن بنحو 30 وحة.

وتمركزت «جيتور» فى المرتبة التاسعة بقائمة العلامات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 26 مركبة، أعقبتها «هافال» بإجمالى 24 سيارة.

«كيا» الأكثر تسجيلاً للسيارات الكورية بوحدات المرور

تصدرت «كيا» قوائم تراخيص السيارات الكورية في مصر خلال مايو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 446 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بترخيص 298 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث بنحو 32 سيارة.

«شيفروليه» تغرد على قمة السيارات الأمريكية الأكثر ترخيصًا في مصر

انتزعت «شيفروليه» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر خلال مايو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 266 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلت «جيب» فى المرتبة الثانية بترخيص 73 مركبة، تلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 18 سيار.