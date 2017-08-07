رينو تقفز بإنتاج سياراتها في إيران 75%

خالد بدر الدين تخطط شركة رينو الفرنسية للسيارات لزيادة أنشطتها لإنتاج السيارات فى إيران بحوالى 75% في خطوة تتحدى الجهود التى تبذلها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى تستهدف عزل إيران وفرض عقوبات اقتصادية إضافية عليها. وكانت شركة رينو تعمل فى إيران منذ عام 2003 فى مشروع مشترك مع شركتى إيران خ

خالد بدر الدين

تخطط شركة رينو الفرنسية للسيارات لزيادة أنشطتها لإنتاج السيارات فى إيران بحوالى 75% في خطوة تتحدى الجهود التى تبذلها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى تستهدف عزل إيران وفرض عقوبات اقتصادية إضافية عليها.

وكانت شركة رينو تعمل فى إيران منذ عام 2003 فى مشروع مشترك مع شركتى إيران خودرو و سايبا جروب.

وقفزت مبيعات الشركة في إيران بأكثرمن 100% خلال العام الماضي، لتتجاوز 109 ألف سيارة، واستمر معدل نمو المبيعات خلال النصف الأول من العام الجارى لتستحوذ رينو على حصة قدرها 9.7 % من إجمالى المبيعات فى السوق الإيرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج إن شركة رينو تؤسس حاليا مشروعا مشتركا مع المؤسسة الإيرانية للتطوير والتجديد الصناعى IDRO التى عقدت معها اتفاقا مبدئيا فى سبتمبر الماضى وكذلك مع شركة بارتو نيجين ناسه المحلية لتصنيع 150 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام القادم.

وأكدت وكالة IRNA الرسمية لأخبار إيران إن الاستثمار فى المرحلة الأولى لهذا المشروع يبلغ 66 مليون يورو ( 779 مليون دولار ) ولكن لم يتحدد حتى الآن قيمة حصة الشركة الفرنسية ولا الطرف الإيرانى وإن كانت شركة رينو ستملك 60 % من المشروع و إيران النسبة الباقية .

وتحاول شركة رينو غزو إيران بعد أن سبقتها منافستها مجموعة بيجو ستروين الفرنسية التى جددت أنشطتها فى إيران بعد تخفيف العقوبات التجارية العالمية التى كانت مفروضة عليها عقب اتفاقية البرنامج النووى فى عام 2015 ولكن عداء دونالد ترامب لإيران يهدد هذه الاتفاقية ولاسيما بعد أن أطلقت إيران صاروخا فى الفضاء فى آخر الشهرالماضى مما جعل الرئيس الأمريكى يفرض عقوبات على 6 شركات إيرانية.