«رينو» تزيح «بيجو» من صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية خلال يناير

أزاحت العلامة الفرنسية «رينو» منافستها «بيجو» من صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1751 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت «بيجو» فى المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالى نحو 1347 سيارة، فيما تراجعت «فيات» للمركز الثالث بواقع 1278 مركبة.

وحافظت «مرسيدس» عل تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 675 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الخامس بواقع 645 سيارة.

وحصدت «سكودا» المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 441 وحدة، فيما تراجعت «أوبل» للمركز السابع بواقع 381 مركبة.

فيما صعدت «سيات» للمرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 256 سيارة، تلتها «لادا» فى المركز التاسع بنحو 149 مركبة.

وحلت العلامة الألمانية «أودي» فى المرتبة العاشرة بترخيص 103 مركبات، أعقبتها «فولكس فاجن» فى المركز الحادى عشر بواقع 98 مركبة.

وجاءت العلامة السويدية «رينج روفر» فى المرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من تسجيل 86 سيارة، تلتها «فولفو» فى المركز الثالث عشر بواقع 75 مركبة.

واحتلت العلامة الفرنسية «DS» المرتبة الرابعة عشر بإجمالى ترخيص 54 سيارة، تبعتها «بورش» فى المركز الخامس عشر بواقع 48 مركبة.

وحلت «ألفا روميو» فى المرتبة السادسة عشر بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو بواقع 24 مركبة خلال الشهر الماضى.

«سوزوكي» تحتفظ بصدارة تراخيص المركبات اليابانية فى مصر

احتفظت العلامة التجارية «سوزوكي» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1894 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 1807 سيارات، فيما تراجعت «نيسان» للمركز الثالث بإجمالى 1638 مركبة خلال تلك الفترة.

‏‎وتمركزت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 217 مركبات، أعقبتها «سوبارو» فى المركز الخامس بنحو 36 سيارة.

‏‎وحلت «هوندا» فى المرتبة السادسة بقوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بوحدات المرور مسجلة نحو 23 مركبة خلال الشهر الماضى.

«شيري» تنفرد بصدارة تراخيص السيارات الصينية

انفردت العلامة الصينية «شيري» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال شهر يناير الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 2186 مركبة.

‏‎وحلت «إم جي» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1058 مركبة، تلتها «بى واى دي» فى المركز الثالث بنحو 389 مركبة.

فى حين، صعدت «جيتور» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 262 سيارة، أعقبتها «هافال» فى المركز الخامس بواقع 233 سيارة.

وظهرت «شانجان» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 210 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وحصدت «دونج فينج DFSK» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 184 مركبة، تلتها «جاك» فى المركز السابع بواقع 168 سيارة.

وحصدت «بايك» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 73 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«هيونداى» تتربع على عرش الكورية.. و«شيفروليه» فى مقدمة الأمريكية

‏‎احتلت «هيونداى» صدارة العلامات الكورية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2137 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 2071 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو سيارة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

‏‎على الجانب الآخر، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر مسجلة نحو 697 مركبات فى مختلف وحدات المرور.

فى المقابل، صعدت «جيب» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسجيل 362 مركبة، فيما تراجعت «فورد» للمركز الثالث بإجمالى 119 سيارة خلال الشهر الماضى.