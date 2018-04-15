أحمد شوقي
احتفظت رينو بصدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع السيارات الملاكي المستوردة بحصة سوقية 18.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.3 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ مقابل من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 7.3 ألف وحدة أيضًا.
وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بنسبة 15.8% مقابل 9.1% ثم تويوتا بواقع 13% مقابل 13.1% وكيا بنسبة 11.3% مقابل 15.9% وأوبل بنحو 8% مقابل 11.7%.
أما ميتسوبيشي فقد جاءت في المركز السادس بعد تراجع حصتها السوقية من 14.8% إلى 7.3% وتبعتها فيات بنسبة 6.4% مقابل 0.9% وفورد بنسبة 5.6% مقابل 7% ونيسان بنسبة 5.3% مقابل 12.3% ومازدا بحصة تقارب 1.8% مقابل 0.8%.
أما سوبارو فقد حلت في المركز الـ 11 بنسبة 1.5% مقابل 1.7% وتبعتها بريليانس بنسبة 1.4% مقابل 0.2%؛ فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت 3.7% مقابل 4.6%.
رينو تحتفظ بصدارة الملاكي المستوردة
أحمد شوقي