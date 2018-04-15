رينو تحتفظ بصدارة الملاكي المستوردة

أحمد شوقياحتفظت رينو بصدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع السيارات الملاكي المستوردة بحصة سوقية 18.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.3 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ مقابل من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 7.3 ألف وحدة أيضًا.وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بن

أحمد شوقي







احتفظت رينو بصدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع السيارات الملاكي المستوردة بحصة سوقية 18.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.3 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ مقابل من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 7.3 ألف وحدة أيضًا.







وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بنسبة 15.8% مقابل 9.1% ثم تويوتا بواقع 13% مقابل 13.1% وكيا بنسبة 11.3% مقابل 15.9% وأوبل بنحو 8% مقابل 11.7%.







أما ميتسوبيشي فقد جاءت في المركز السادس بعد تراجع حصتها السوقية من 14.8% إلى 7.3% وتبعتها فيات بنسبة 6.4% مقابل 0.9% وفورد بنسبة 5.6% مقابل 7% ونيسان بنسبة 5.3% مقابل 12.3% ومازدا بحصة تقارب 1.8% مقابل 0.8%.







أما سوبارو فقد حلت في المركز الـ 11 بنسبة 1.5% مقابل 1.7% وتبعتها بريليانس بنسبة 1.4% مقابل 0.2%؛ فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت 3.7% مقابل 4.6%.





