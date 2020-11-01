«رينو» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في مصر خلال سبتمبر (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 1563 مركبة

تصدرت العلامة الفرنسية “رينو” مبيعات السيارات المستوردة في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية بنسبة 12.5% مسجلة بيع 1563 ألف وحدة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت “إم جي الصينية” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات المستوردة بحصة سوقية 12.4% محققة مبيعات بنحو 1553 مركبة وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت “هيونداي” فى المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 11.3% مسجلة بيع 1417 وحدة مركبة، تبعتها “تويوتا” فى المركز الرابع بحصة بلغت 11% بإجمالى بيع 1379 مركبة.

وتمركزت “شيفروليه” فى المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات السيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 10% مسجلة بيع 1252 مركبة.

حلت “كيا” فى المرتبة السادسة بعد أن استحوذت على حصة سوقية 9.9% بإجمالى بيع 1240 سيارة، تبعتها “فيات” فى المركز السابع بحصة بلغت 9.9% بإجمالى بيع 1238 وحدة.

واحتلت العلامة الفرنسية “بيجو” فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب المستورة فى السوق المحلية، مسجلة حصة سوقية 8% محققة بيع 1004 سيارات، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثامن بحصة بلغت 3.3% بإجمالى بيع 410 سيارات.

واقتنصت “ميتسوبيشي” المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعات للسيارات المستوردة فى السوق المحلية مستحوذة على حصة سوقية 2.7% مسجلة بيع 342 سيارة، تلتها “نيسان” فى المركز العاشر بحصة بلغت 1.9% محققة بيع 240 مركبة.

وجاءت “سوزوكي” فى المرتبة الحادية عشر بقائمة مبيعات السيارات المستوردة فى مصر مسجلة حصة قدرها 1.9% بواقع 233 سيارة، تبعتها “أوبل” بإجمالى بيع 1.8% بإجمالى بيع 227 مركبة خلال تلك الفترة.

بحسب «أميك»، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 3.6% مسجلة 448 مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب المستوردة خلال شهر سبتمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات المستوردة فى مصر خلال سبتمبر الماضى: