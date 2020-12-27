«رينو» تتصدر قوائم تراخيص السيارات بوحدات المرور

تصدرت «رينو» قائمة العلامات التجارية فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة بمختلف وحدات المرور، بإجمالى 1946 مركبة خلال نوفمبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور- الذى حصلت «المال» على نسخة منه- بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة نحو 21 ألفًا و808 وحدات.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية فى إجمالى عدد السيارات المرخصة بنحو 1873 مركبة، أعقبتها «هيونداى» فى المركز الثالث بواقع 1838.

وحافظت العلامة الصينية «إم جي» على المرتبة الرابعة، بعد تمكنها من ترخيص 1549 سيارة، تلتها «كيا» فى خامسة بنحو 1490.

وتلتها «شيفروليه» فى المرتبة السادسة بإجمالى 1453 سيارة، ثم “تويوتا” فى المركز السابع بنحو 1452.

وصعدت «أوبل» للمرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة 1396 مركبة، أعقبتها «فيات» فى المركز التاسع بإجمالى 1328.

وظهرت العلامة الصينية «شيرى» فى المرتبة العاشرة بعد تمكنها من ترخيص 1260 سيارة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الحادى عشر مسجلة 988 مركبة.

وحصدت «بيجو» المرتبة الثانية عشرة بواقع 846 سيارة، أعقبتها «سوزوكى» فى المركز الثالث عشر بإجمالى 684.

فى المقابل، تراجعت «ستروين» للمرتبة الرابعة عشر فى قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة 648 مركبة، أعقبتها «سكودا» بإجمالى 626.

وحلت العلامة الإسبانية «سيات» فى المرتبة السادسة عشر بعد تمكنها من ترخيص 507 مركبات فى السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضى.