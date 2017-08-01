رينو تتصدر قائمة الأكثر استيرادا.. ومرسيدس تقود الفارهة

شريف عيسى:تصدرت «رينو» الفرنسية قائمة العلامات التجارية اﻷكثر استيراداً، خلال النصف اﻷول من العام الجارى، بإجمالى 3506 سيارة، وفقاً للتقرير الصادر عن مصلحة الجمارك، والذى حصلت «المال» على نسخة منه.وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجارى، بلغ إجمالى عدد السي

شريف عيسى:

تصدرت «رينو» الفرنسية قائمة العلامات التجارية اﻷكثر استيراداً، خلال النصف اﻷول من العام الجارى، بإجمالى 3506 سيارة، وفقاً للتقرير الصادر عن مصلحة الجمارك، والذى حصلت «المال» على نسخة منه.

وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجارى، بلغ إجمالى عدد السيارات المفرج عنها جمركياً 23 ألفاً و240 سيارة، من 46 علامة تجارية تتولى توفير طرازتها للسوق المصرية عبر ااستيراد.

واحتلت العلامة اﻷلمانية مرسيدس صدارة العلامات الفارهة اﻷكثر استيراداًً للسيارات خلال النصف اﻷول بإجمالى 931 سيارة.

واستحوذت نيسان المركز الثانى بإجمالى 2608 سيارة مستوردة، فيما جاءت أوبل بالمركز الثالث بإجمالى 2434 وحدة، وحلت هيونداى بالمركز الرابع بعد تمكنها من استيراد 2398 سيارة، فيما كان المركز الخامس من نصيب العلامة اليابانية تويوتا بإجمالى 2083 وحدة.

وحصدت كيا المركز السادس فى صدارة العلامات الأكثر استيراداً بإجمالى 1407 سيارة، وتوالت العلامة الأمريكية فورد بالمركز السابع بإجمالى 1098 سيارة.

وجاءت العلامة اﻷلمانية مرسيدس بالمركز الثامن بإجمالى 931 وحدة، فيما حلت فيات بالمركز التاسع بإجمالى 897 سيارة، أما المركز العاشر فكان من نصيب فولكس فاجن، التى تمكنت من استيراد 618 وحدة.

من بين المفارقات التى رصدتها «المال» بتقرير الجمارك، تمكن العلامة التشكيية “سكودا” من استيراد 256 سيارة، بعد أن عانت خلال الربع اﻷول من عدم قدرتها على استيراد سيارة واحدة، على خلفية النزاع القضائى الدائر بين الشركة اﻷم، ووكليها السابق أروتوك أوتو.



