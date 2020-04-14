«رينو» تتربع على قمة سيارات الركوب الأعلى استيرادًا خلال الربع الأول (فيديو)

عادت رينو لتحتل المركز الأول فى قائمة العلامات الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالى بإفراجها عن 4649 سيارة، مقابل 2775 وحدة مستوردة خلال نفس الفترة من العام الماضى، لتنمو وارداتها بنسبة تصل إلى 67.5%، لترتفع بذلك حصتها الاستيرادية من إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب إلى 13.2% بنهاية مارس 2020، مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 10.8%، وفقًا لبيانات تقرير منفذ إسكندرية الجمركى.

ويعود تصدر رينو إلى تمتعها بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها باتفاقيتى أغادير، والشراكة الأوروبية.

واردات سيارات الركوب ترتفع 37% الربع الأول

أظهر التقرير نمو فى واردات السيارات خلال الربع الأول بنسبة 37%، بإجمالى 35 ألفًا، و224 سيارة.

أشار التقرير إلى ارتفاع واردات السوق من السيارات 31.4%، خلال مارس من هذا العام لتسجل 9676 وحدة.

حصدت تويوتا المركز الثانى فى القائمة بعد إفراجها عن 4071 سيارة هذا العام،، بنمو 71.3%، لتقتنص حصة تصل إلى 11.6%.

تويوتا كورولا

أما المركز الثالث فجاء من نصيب فيات، بعد نمو وارداتها بنسبة 461.7%، بإجمالى 3859 سيارة.

وحصدت إم جى جاءت فى المركز الرابع فى قائمة العلامات الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الربع الأول، بإفراجها عن 3258 سيارة.

كيا تقتنص المركز الخامس

اقتنصت كيا المركز الخامس لتتفوق على منافستها هيونداى فى القائمة بإفراجها عن 2309 سيارة، بنمو 35.3%، عن العام الماضى.

وحلت أوبل فى المرتبة السادس بالقائمة بإستيراداها 2303 سيارة خلال تلك الفترة، بنمو 14.7%.

وتمكنت هيونداى من الإستحواذ على المركز السابع بعد هبوط وارداتها من السيارات بنسبة تصل إلى 31.5%، بإجمالى 2240 سيارة.

وفى المركز الثامن جاء مرسيدس، والتى ارتفعت وارداتها من السيارات بنسبة تصل إلى 13.1%، بإجمالى 1663 سيارة.

وأشار منفذ إسكندرية الجمركى إلى حصول بيجو على المركز التاسع فى القائمة بعد تراجع وارداتها 42.8%، بإجمالى 1486 سيارة.

حصدت سكودا على المركز العاشر فى قائمة العلامات التجارية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الربع الأول بعد نمو وارداتها 320.2%، لتسجل 1332 سيارة.

وصعدت حصة سكودا الاستيرادية من إجمالى سيارات الركوب الواردة للسوق المحلية خلال هذا العام لتصل إلى 3.8%، مقابل 1.2% خلال العام الماضى.