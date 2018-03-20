رينو تتجاوز تحديات التعويم وتحتفظ بصدارة السيارات المستوردة

أحمد شوقيقال مصدر مسئول بشركة الطارق للسيارات إن سيارات رينو تعتبر من أعلى الطرازات مبيعًا في السوق المحلية بفضل حملات التسويق الناجحة والتخطيط الدقيق القائمة على التقديرات الحقيقية لاحتياجات العملاء من مختلف السيارات.وأضاف أن طرازات رينو تعتبر من أعلى السيارات مبيعًا في السوق خلال الأعوام ال

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بشركة الطارق للسيارات إن سيارات رينو تعتبر من أعلى الطرازات مبيعًا في السوق المحلية بفضل حملات التسويق الناجحة والتخطيط الدقيق القائمة على التقديرات الحقيقية لاحتياجات العملاء من مختلف السيارات.

وأضاف أن طرازات رينو تعتبر من أعلى السيارات مبيعًا في السوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث شهد أداؤها ثباتًا رغم التحديات التي تعرَّضت لها السوق، خاصة أزمة الدولار التي عصفت بأداء العديد من العلامات التجارية في مصر بسبب الركود الذي اجتاح السوق.

وتشير تقديرات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن رينو تصدرت قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا خلال يناير 2018 بواقع 656 سيارة تمثل نحو 20.5% من المبيعات الإجمالية.

ويوضح الجدول التالي مبيعات طرازات رينو خلال يناير الماضي:





مسلسل السيارة مبيعات يناير 2018 1 كادجار 397 2 لوجان 141 3 كابتشر 66 4 ستيب واي 51 5 ميجان هاتشباك 1 إجمالي 656

ويقول مصدر بسوق السيارات إن الشركة تستفيد أيضًا من الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها عبر الاستيراد من السوق المغربية مما يجعل طرازاتها أكثر تنافسية من غيرها من السيارات المستوردة والتي تضطر لدفع رسوم جمركية كاملة تصل إلى 40% من سعر السيارة.





وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن الإعفاءات الجمركية لم تنعكس في أسعار سيارات رينو حتى الآن؛ بسبب ارتفاع التكاليف على المنافسين والتي تدفعهم لرفع أسعارهم.

غير أن مصدر في الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل رينو يقول إنه يتم استيراد السيارة لوجان فقط بفئاتها المختلفة من السوق المغربية، متسائلا عن أسباب عدم استفادة المنتجين المصريين من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير لتصدير سيارات وصناعات مغذية لها من مصر إلى المغرب.