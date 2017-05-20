ريم مصطفى: لن أندم على مسلسل يسرا لو حقق نجاحًا.. ولا أحب النحت في الفن

عمرو يوسف إنسان هادئ جدًا ..وأركز في الدراما الفترة الحالية أحمد حمديقالت النجمة الشابة ريم مصطفى إنها لن تندم على اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل النجمة يسرا "الحساب يجمع" الذي سيعرض في موسم رمضان بعد أيام حتى لو حقق نجاحا، وتوقع أن معظم مسلسلات رمضان 2017 ستحقق نجاحًا لوجو

عمرو يوسف إنسان هادئ جدًا ..وأركز في الدراما الفترة الحالية



أحمد حمدي قالت النجمة الشابة ريم مصطفى إنها لن تندم على اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل النجمة يسرا “الحساب يجمع” الذي سيعرض في موسم رمضان بعد أيام حتى لو حقق نجاحا، وتوقع أن معظم مسلسلات رمضان 2017 ستحقق نجاحًا لوجود تطور ملحوظ في الإخراج والصورة وكل شيء. واوضحت ريم في تصريحاتها لـ”المال” أنها حينما قرات قصة الحساب يجمع أعجبت به، لكن عندما تسلمت الورق فيما بعد وجدت ان الشخصية التي قرأتها في بداية الأمر تغيرت ملامحها تماما، لذلك جاء الاعتذار للشركة المنتجة.

ورغم مشاركة ريم في 3 مسلسلات هذا العام مع النجوم عمرو يوسف ومصطفى شعبان وأمير كرارة، لكنها أكدت رفضها لمبدأ “النحت ” في الفن، و دللت على ذلك باعتذارها عن المشاركة في مسلسل بطولة النجمة يسرا، وفي عدد من الأفلام.



وبنت ريم اختيار أدوارها في هذا الموسم على تقديم شخصيات تحبها وتؤثر في الناس في رمضان، مضيفة أن الاختيارات للادوار كانت محيرة هذه السنة عن العام الماضي لكونها حققت نقلة فنية في مسلسلات العام الماضي مع الزعيم عادل إمام وأمير كرارة ومحمد رمضان، قائلة: “هذا الموسم أقوم أيضًا ببطولات مع نجوم كبار، وهي مسئولية كبيرة على عاتقي”. وعن مشاركتها في 3 مسلسلات في رمضان هذا العام، قالت إن الامر جاء صدفة/ موضحة أنها وقعت في البداية مسلسل “اللهم إني صائم” مع النجم مصطفى شعبان، ثم جاء مسلسل عمرو يوسف وأمير كرارة في نفس الوقت، والاختيار بينهما كان صعبا للغاية. وتابعت: تم وقف مسلسل امير كرارة فجأة، وقمت بتوقيع مسلسل عمرو يوسف، مؤكدة عرض مسلسلات عديدة عليها هذا العام وكانت تعتزم المشاركة في مسلسلين على الأكثر، وفق تعبيرها.

ونفت ريم مصطفى ما يتردد عن أن عمرو يوسف عصبي أثناء التصوير، قائلةً: على العكس تمامًا فهو انسان هادئ الطبع وطيب ولا نشعر به في “اللوكيشين” ولا يُحدث أي مشاكل مع أي شخص من فريق العمل ولا يشعرنا أنه نجم وبطل العمل أبدا، لافتة إلى أنه يتقبل كل الآراء والتعليقات على أدائه لمشاهده في المسلسل وهو ممثل مميز وراقٍ جدًّا. وعن تغيير اسم مسلسله “عشم إبليس ” أكثر من مرة الأيام السابقة قالت: بالفعل كنا نجلس كفريق عمل طيلة الفترة السابقة للاستقرار على اسم مناسب ومميز وجذاب للمسلسل، فكان اسمه مبدئيا “نقطة ومن أول السطر” وتم تغييره لـ “بخط ايدي”، وكلها كانت أسماء جيدة لكن لا تصف حالة المسلسل ككل والرسالة الذي نريد إيصالها للمشاهدين منه، لذلك قررنا تسميته “عشم إبليس” ووجدنا اليومين الماضيين أن الاسم لفت الأنظار كثيرًا. وكشفت ريم أنها تقوم بتجسيد 5 أو 6 شخصيات مختلفة وجديدة عليها تماما في مسلسل “اللهم إني صائم” مع النجم مصطفى شعبان، مؤكدة أن الجمهور سيكتشف جوانب لم يرها في شخصيتها السنتين الماضيتين في مسلسلات “هبة رجل الغراب” و”مأمون وشركاه” و”الأسطورة”، إذ ظهرت بدور فتاة شقية تارة وتارة أخرى فتاة نصابة. وتابعت: إنه يجب ألا نحصر مصطفى شعبان ونقيمه طيلة الوقت في نوعية المسلسلات التي قدمها لأن مسلسله الجديد سيكون علامة فارقة في مشواره الفني، وقد قلت له ذلك منذ ايام، فهو يقدم دروسا دينية في “اللهم إني صائم” مناسبة للشهر الكريم. واختتمت ريم مصطفى بأنها قررت الاعتذار عن أي أفلام سينمائية الفترة الحالية بعد فيلم “مش رايحين في داهية” الذي شاركت فيه في موسم شم النسيم الماضي، وذلك بهدف التركيز في الدراما التليفزيونية، لاسيما أنها اعتذرت عن فيلم مع النجم الشاب علي ربيع الأيام الماضية. وأكدت أنها ضد مبدأ “النحت ” في الفن لأنه عكس شخصيتها تمامًا وكونها تحب الاختفاء والظهور للجمهور بعمل فني قوي.