ريم صيام تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية

انتخبت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، ممثلة عن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، كعضو في المجلس العام لاتحاد الغرف العالمية (WCF) لغرفة التجارة الدولية (ICC).

وتم الانتخاب بعد منافسة مع 37 مرشحًا من مختلف الغرف التجارية حول العالم، كأحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا للدورة الجديدة لاتحاد الغرف العالمي 2023-2025 في باريس.

صوت ممثلو الغرف التجارية الأعضاء بمختلف الدول في أكثر من 100 دولة حول العالم لصالح 20 ممثلاً مفضلاً لهم ، باستخدام منصة الانتخابات عبر الإنترنت Award stage من 17 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2022.

وأعربت ريم صيام عن سعادتها بهذا الفوز قائلة: “نجاحنا في تمكين المرأة داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية وباقي المحافظات أهلنا لخوض التجربة عالميا”.

وأكدت أن المنافسة لم تكن سهلة حيث تنافس 37 مرشحا على 20 مقعدا بينهم 5 سيدات من مختلف الغرف بدول العالم.

ووجهت ريم صيام الشكر إلى أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر المتوسط ascame ، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومجلس إدارته على دعم حملة ترشحها دوليا خلال الأشهر السابقة.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة و الصناعة لدول حوض البحر المتوسط ascame ، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إنه تم إنشاء اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 برئاسة المغفور له محمد فريد خميس بهدف تمثيل الكيانات الاقتصادية المصرية في الغرفة الدولية وتجمع اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات و الغرف السياحية بالإضافة إلي البنوك، التأمينات، التعاونيات، البنك المركزي، هيئة قناة السويس و”مصر للطيران” لضمان التمثيل القطاعي والجغرافي المتكامل.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية( ICC ) بباريس هى أكبر منظمة أعمال في العالم حيث تجمع كافة دول العالم.

وتتضمن المحكمة الدولية للتحكيم، اتحاد الغرف العالمية (WCF) واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.

تأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.

وتتمركز مهمة الغرفة الدولية حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم الغرفة بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري، كما تتمتع غرفة التجارة الدولية بعلاقات مميزة مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين ومجموعة الثمانية.