ريم أسعد : 90% من أعمال «سيسكو» تتم من خلال شركاء مصريين

قالت المهندسة ريم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن 90% من حجم أعمال الشركة تتم من خلال شركاء مصريين، موضحا أن التحول الرقمي مرهون بالتطوير والتعليم بشكل مستمر.

وأكدت أسعد أن سيسكو تركز بشكل كبير على التدريب وتعليم الطلاب المهارات التكنولوجية، منوهة بأن ٢٤٪؜ من عدد سكان مصر فيسن التعليم.

ولفتت أسعد إلى أن الدولة المصرية أصبحت تتجه بشكل متسارع للتحول الرقمي، موضحة أن عمليات التحول الرقمي أصبحت تعد اللاعب الأكبر لتحقيق التنمية.

وأكدت أن، إم كايرو آي سي تي يعد بمثابة تجمع لعرض وتقديم تقنيات الشركات المصرية التكنولوجية، والابتكارات.

جاء ذلك خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية لمعرض كايرو آي سي تي والذي يعقد في الفترة بين 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.