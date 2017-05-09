ريم أسعد: نفاضل بين تأسيس كول سنتر بالمغرب أو شركة قائمة

علمت “المال” أن شركة راية لمراكز خدمات الاتصالات تخطط لتقديم خدمات الكول سنتر عبر 5700 بنهاية العام الحالى مقارنة بـ5 آلاف مقعد يعمل بها 6 آلاف موظف أواخر 2016، إذ تمتلك راية لمراكز الاتصالات حاليا 8 مراكز لتقديم خدمات الكول سنتر منهم 6 بالسوق المصرية كان آخرهم بمدينة الغردقة، إضافة إلى مركزين فى الإمارات وبولندا “وارسو”.

وتوقعت ريم أسعد، نائب المدير التنفيذى للشركة، انتهاء الشركة من دراسة آليات اختراق السوق المغربية خلال النصف الثانى من العام الحالى بالتعاون مع استشارى عالمى، إذ تفاضل حاليا بين تأسيس مركز كول سنتر، أو الاستحواذ على شركة قائمة تعمل فى مجال خدمات التعهيد، كما تخطط للتواجد هناك خلال الربع الأول من 2018.

وأوضحت أسعد لـ”المال” أن الشركة خصصت 100 مليون جنيه للدخول إلى المغرب، حيث تستهدف من خلالها تقديم حزمة من الحلول التكنولوجية المتكاملة لدول منطقة شمال إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، ومنها المغرب وتونس والجزائر، مبينة أنها عقدت مؤخرا سلسلة لقاءات مع مسئولى الحكومة المغربية لمناقشة تفاصيل المشروع، وزارت بعض المدن هناك ومنها كازبلانكا والرباط وفأس.

وعلمت “المال” أنه سيتم توجيه 700 مليون جنيه من إجمالى حصيلة طرح 49% من أسهم الشركة بالبورصة المصرية والبالغة 1.650مليار جنيه إلى راية القابضة، وتخصيص الـ 800 مليون جنيه المتبقية فى تنفيذ استراتيجية راية لمراكز الاتصالات، وهى تعزيز تواجدها بالسوق المحلية إذ تقدم حاليا خدمات التعهيد بـ25 لغة متنوعة.

إضافة إلى التوسع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية بحثا عن الكوادر البشرية المؤهلة بأقل تكلفة زيادة عدد الخدمات المقدمة للعملاء، حيث استحدثت الشركة منذ أواخر 2015 منها الدردشة الإلكترونية والخدمات غير الصوتية والبريد الإلكترونى “E-MAIL”.

وكانت المجموعة المالية “هيرميس” قد أعلنت فى 27 أبريل الماضى، عن إتمام الطرح العام لأسهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات» بالبورصة المصرية، بقيمة بلغت 808 مليون جنيه، وبدأ التداول على أسهمها بسعر 16.5 جنيه للسهم، ليبلغ إجمالي رأس المال السوقي 1.65 مليار جنيه ما يعادل 92 مليون دولار.

وقامت شركة «راية القابضة» بطرح 48.994.000 سهمًا، من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص لعدد 44.094.600 سهم للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد لـ 4.899.400 سهم، وتولت المجموعة المالية “هيرمس” تولت دور مدير الطرح العام للأسهم، وحققت راية لخدمات مراكز الاتصالات صافى ربح خلال العام الماضى بقيمة 118 مليون جنيه، مقارنة بـ30 مليون جنيه فى 2015.