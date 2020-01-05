ريمونتادا الزمالك تنقذ كارتيرون من السقوط أمام طنطا

حقق فريق الكرة بنادي الزمالك ريمونتادا رائعة، عقب فوزه على مضيفه طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. الفوز أنقذ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير…

حقق فريق الكرة بنادي الزمالك ريمونتادا رائعة، عقب فوزه على مضيفه طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الفوز أنقذ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من سهام الانتقادات الحادة، بعدما اختار قائمة شهدت إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، فضلا عن الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، كما فاجأ الجميع بتشكيل اللقاء.

تقدم الزمالك بهدف لعمر السعيد بعد مرور 19 دقيقة، قبل أن يسجل أبناء السيد البدوي هدف التعادل عن طريق تامر عادل، في الدقيقة الأولي من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن الشوط الأول. فوز الزمالك على طنطا

واحتسب إبراهيم نور الدين، حكم اللقاء، ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد عرقلة من محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، لمحمد ماجد أونش، صانع ألعاب طنطا، ليسجل تامر عادل الهدف الثاني له ولأبناء السيد البدوي، في الدقيقة 70.

وأدرك المغربي محمد أوناجم، التعادل للزمالك، في الدقيقة 88، بتسجيل الهدف الثاني مستفيدا من عرضيه أحمد سيد “زيزو”، ليضعها أوناجم في المرمي الطنطاوي.

وخطف زيزو نقاط اللقاء الثلاثة للزمالك، بتسجيله للهدف الثالث للقلعة البيضاء، في الدقيقة الثالثة، من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، يتقتنص الزمالك ثلاث نقاط هامة، وضعته في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 21، فيما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط، محتلا المركز الخامس عشر.