ريل مارك تشارك في معرض نكست موف بباقة من المشروعات الجديدة

المال ـ خاص: تشارك شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، بمعرض نكست موف مصر المقرر انعقاده فى الفترة 14 إلى 16 ديسمبر الجارى، للترويج إلى محفظة مشروعات متنوعة بمختلف المدن والمجتمعات الجديدة لصالح شركات منها المعادى للتنمية والتعمير والنصر للإسكان والتعمير

المال ـ خاص:

تشارك شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، بمعرض نكست موف مصر المقرر انعقاده فى الفترة 14 إلى 16 ديسمبر الجارى، للترويج إلى محفظة مشروعات متنوعة بمختلف المدن والمجتمعات الجديدة لصالح شركات منها المعادى للتنمية والتعمير والنصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

واستطاعت ريل مارك تحقيق مبيعات تعاقدية كبرى لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام خلال عامها الاول بما يدعم تميز الشركة والاستراتيجية المتبنأة .



وأكدت الشركة أنها وضعت منذ تأسيسها فى 30 نوفمبر 2016 استراتيجية متكاملة تهدف من خلالها تطوير مفهوم التسويق وكذلك الاستشارات العقارية والعمل نحو مساعدة الشركات فى ادارة المشروعات بما يضمن تحقيق أعلى العوائد الممكنة والسعى نحو انتاج وحدات عقارية تلاءم متطلبات الشريحة الاكبر من العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية اما بغرض السكن او الاستثمار وتغطى الشركة تسويق عناصر الاستثمار العقارى فى مصر والدول العربية وتوفر الخبرة فى الإستراتيجيات التسويقية والبيعية وإدارة المنتج وخدمة العملاء حيث أن عملية التسويق تبدأ من شراء الاراضى وتحديد الأنشطة المطلوبة فى السوق و إجراء الأبحاث لمعرفة العميل المستهدف والتصميمات المطلوبة بالإضافة الى تسعير المنتج وتحديد آليات الدفع والتسهيلات والترويج عبر الوسائل المختلفة .



وأنشئت ريل مارك لدعم شركات قطاع الاعمال العام وايضاً القطاع الخاص طوال دورة حياة المشروع من تقييم الأراضى حتى بيع الوحدات وتقديم خدمات مابعد البيع للعملاء .



وتابعت الشركة أن القابضة للتشييد والتعمير أنشئت “ريل مارك” ضمن 3 شركات جديدة أسستها لخدمة التطوير العقارى وذلك فى إطار السياسة الجديدة المتبعة من القابضة لتقديم كافة الخدمات وللترويج للمشروعات العقارية للشركات التابعة على أحدث الاساليب وضمان تنفيذ مشروعات تناسب احتياجات العملاء من المساحات والاسعار وجودة التصميمات وكذلك خدمات مابعد البيع وذلك بما يتناسب مع الفكر الجديد للشركة والذى ظهر جلياً فى تنفيذ الشركات التابعة مشروعات كبرى على أحدث مستوى.



وتتولى ريل مارك الترويج وإدارة مشروعات شركات تابعة للقابضة ومنها مدينة نيو هليوبوليس ” هليوبوليس الجديدة ” ومشروع شيراتون هومز بقلب مصر الجديدة لصالح شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، و كومباوند المعادى فيو بالشروق لصالح شركة المعادى للتعمير ،و كومباوند 2020 فى السادس من أكتوبر لصالح شركة النصر للاسكان والتعمير .



وتسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير من خلال “ريل مارك” ترسيخ مفاهيم وخدمات جديدة للتسويق العقارى تدفع نحو تحقيق قيمة مضافة للقطاع باكمله وكذلك اظهار الشركات الكبرى والرائدة فى شكل جديد ومشروعات كبرى يتم إدارتها باحترافية.



وتعد “ريل مارك” الادوات والوسائل المطلوبة لكل الانشطة الخاصة بادارة المبيعات وفريق العمل وتنمية واعداد شبكة فعالة من فريق بيع داخل وخارج مصر ويتم عمل خطة تسويقية كاملة للمشروعات.

ووضعت ريل مارك خطة للمشاركة فى العديد من المعارض العقارية طبقتها خلال 2017 وتشارك بمعرض نكست موف ايضاً كما تستهدف المشاركة فى العديد من المعارض الكبرى خلال العام المقبل منها سيتى سكيب مصر.