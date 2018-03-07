ريل مارك تستهدف مبيعات تعاقدية تتجاوز 3 مليارات جنيه

نجلاء السعيد: الشركة حققت معدلات نمو ملحوظة في المبيعات عام 2017أيمن ميشيل: دراسة عروض للترويج لبعض مشروعات القطاع الخاص المال ـ خاص:تستهدف شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى التى تتولى ال

نجلاء السعيد: الشركة حققت معدلات نمو ملحوظة في المبيعات عام 2017





أيمن ميشيل: دراسة عروض للترويج لبعض مشروعات القطاع الخاص



المال ـ خاص:

تستهدف شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى التى تتولى الترويج لمشروعاتها خلال العام الجارى تتخطى 3 مليارات جنيه.

وأكدت نجلاء السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقاري أن الشركة تحرص على اتباع أحدث الآليات فى الترويج للمشروعات بما يحقق للشركات أعلى معدلات تسويقية فى أقصر وقت زمنى حيث تدرس الشركة دائما احتياجات القطاع العقاري والعملاء ومطالب الشرائح المختلفة للخروج بمزيج من التسهيلات واليات السداد المبتكرة بالمشروعات بما يسهم فى دفع معدلات التسويق.

وأضافت أن الشركة أستطاعت خلال عامها الاول تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من 2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للقابضة كما حققت الشركة معدلات نمو ملحوظة فى مبيعات المشروعات التى تتولى الترويج لها.

ولفتت إلى أن الشركة تروج حاليا لعدد 5 شركات عقارية تابعين للقابضة للتشييد والتعمير لمشروعات نيوهليوبوليس وشيراتون لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومشروع ٢٠٢٠ لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير والمعادى فيو ودجلة المعادى لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير وجرين يارد لشركة ايجيكو وكذلك مشروع جاردنيا الشمس لصالح شركة الشمس للإسكان والتعمير والتى تعد القابضة مساهماً رئيسياً فى هيكل ملكيتها .

وكشفت عن أن الشركة تستعد لبدء تسويق أحدث مشروعات شركة الشمس للإسكان والتعمير بالعاصمة الادارية الجديدة.

ومن جانبه قال د.أيمن ميشيل مدير عام المبيعات والتسويق, إن ريل مارك وضعت خطة تسويقية متكاملة للعام الجارى تعتمد من خلالها على مختلف الآليات للوصول الى العملاء منها الاعلان عن المشروعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا” وعبر اللافتات على الطرقات “الأوت دور” وكذلك المعارض العقارية والتى تخلق تواصلا مباشراً بين الشركة والعملاء بما يسهل مهمة التعرف على احتياجاتهم بعد تحليل نتائج الدراسات التسويقية التى تقوم بها.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم خلال العام الجارى المشاركة بعدة معارض محلية أبرزها سيتى سكيب مصر المزمع انطلاقه مارس الجارى، ومعارض خارجية بالعديد من الدول العربية منها الكويت وأبوظبى.

ولفت إلى أن الشركة تسوق لمشروعات مميزة منها نيوهليوبوليس لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان وتتسم المدينة بحدوث طفرة ملحوظة فى حجم المرافق والبنية الاساسية بها وسيتم الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية بها كالكهرباء والمياه ومحطة معالجة الصرف الصحى كما ستشمل المدينة خدمات كبرى ومتنوعة ، وكذلك تسوق الشركة لمشروع 2020 لصالح شركة النصر للاسكان ويشمل 800 وحدة سكنية بالسادس من اكتوبر على ثلاثة مراحل وسيتم طرح المرحلة الثانية في معرض سيتي سكيب.

وأضاف أن “ريل مارك” بدأت فى دراسة عدد من المشروعات لصالح شركات القطاع الخاص وتركز على أن تصبح مسوقاً حصرياً لأغلب تلك المشروعات.

وأوضح أنه يتم وضع آليات تسويقية للتيسير على العملاء وتلبية متطلباتهم دون الإضرار بأرباح الشركات بالاستخدام الأمثل لمصروفات الدعاية والاعلان فى مقابل منح تيسيرات فى السداد تصل فى بعض المشروعات إلى إتاحة التقسيط على 7 سنوات بدون فوائد كما انه هناك مشروعات مثل مشروع جاردينيا الشمس بالتوسعات الشمالية في مدينة السادس من اكتوبر تسليم فوري بعد دفع 30 % من ثمن الوحدة والباقي على 5 سنوات بدون فوائد.

وأشار إلى إنه يتم توفير آلية التمويل العقارى فى بعض المشروعات عبر التعاون مع شركة الأولى للتمويل العقارى.

