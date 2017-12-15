ريل مارك تحقق 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية فى عامها الأول

على هامش مشاركتها بمعرض نكست موف محمود حجازى: نستهدف الوصول بحجم أعمال الشركات التابعة إلى 17 مليارًا نجلاء السعيد: الشركة تطرح باقة متنوعة من المشروعات بهليوبوليس وأكتوبر والشروق هانى الديب: إنهاء محطة محولات ومعالجة ثلاثية بتكلفة 600 مليون جنيه خلال 2018 بهليوبوليس الجديدة المال- خاص

على هامش مشاركتها بمعرض نكست موف

محمود حجازى: نستهدف الوصول بحجم أعمال الشركات التابعة إلى 17 مليارًا

نجلاء السعيد: الشركة تطرح باقة متنوعة من المشروعات بهليوبوليس وأكتوبر والشروق

هانى الديب: إنهاء محطة محولات ومعالجة ثلاثية بتكلفة 600 مليون جنيه خلال 2018 بهليوبوليس الجديدة









المال- خاص

أنشأت الشركة القابضة للتشييد والتعمير مؤخرًا 7 شركات جديدة متنوعة الأنشطة بين التسويق العقارى وإدارة الأصول، وكذلك المشروعات والمعدات وتدريب العمالة والأعمال التكميلية والخدمات والصيانة.

كشف عن ذلك المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على هامش معرض نكست موف، والذى تشارك به شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إحدى تلك الشركات التى تم تأسيسها، مؤكدًا أن “القابضة” وضعت استراتيجية تهدف من خلالها لتحقيق التكامل الذاتى والعوائد المستهدفة.

وأشار إلى أن الشركات التابعة استطاعت تحقيق فائض مالى مجمع، خلال العام المالى المنقضى، يقدر بمليار و230 مليون جنيه، نتيجة ضغط التكاليف واتباع أساليب تمويل غير تقليدية.

وأكد أن الشركة تستهدف وصول حجم أعمال الشركات التابعة، خلال العام المالى الحالى 2017- 2018، إلى 17 مليار جنيه.

وقالت نجلاء السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقارى، إن الشركة استطاعت، خلال عامها الأول، تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من الـ2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للقابضة للتشييد التى تتولى الشركة التسويق لمشروعاتها.

وأوضحت أن الشركة تطرح، خلال المعرض، باقة من مشروعات الشركات التابعة للقابضة، ومنها مدينة “هليوبوليس الجديدة” ومشروع شيراتون هومز بقلب مصر الجديدة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكومباوند المعادى فيو بالشروق لصالح شركة المعادى للتعمير، وكومباوند 2020 فى السادس من أكتوبر لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير.

وأضافت أن الشركة أنشئت لدعم شركات قطاع الأعمال العام وأيضًا القطاع الخاص وتطوير مفهوم التسويق، وكذلك الاستشارات العقارية والعمل نحو مساعدة الشركات فى إدارة المشروعات بما يضمن تحقيق أعلى العوائد الممكنة والسعى نحو إنتاج وحدات عقارية تلائم متطلبات الشريحة الأكبر من العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية.

فى سياق مواز كشف المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير- إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2018- 2019.

وأكد أن العام الحالى يشهد طفرة فى حجم مشروعات المرافق المنفذة بمدينة هليوبوليس الجديدة، حيث يجرى تنفيذ محطة محولات الطاقة الكهربائية “هليوبوليس 1” بتكلفة 500 مليون جنيه، وتمد المدينة بطاقة كهربائية 100 ميجا، ويتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتتولى الشركة الوطنية للمقاولات تنفيذ المشروعين، وسيتم الانتهاء منهما فى 2018، كما تم تنفيذ خط المياه الناقل من محطة العاشر من رمضان إلى شمال المدينة، وجارٍ تنفيذ خط ناقل من شمال المدينة إلى جنوبها عبر 3 روافد، ويقسم الخط إلى جزءين، الأول من الرافع الشمالى للأوسط، ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين، والآخر من الأوسط إلى الرافع الجنوبى، ويوفر الخط للمدينة 17 ألف متر مكعب مياه نقية يوميًّا.

وأشار إلى أن الطفرة فى أعمال المرافق التى تشهدها مدينة هليوبوليس الجديدة حاليًّا تسمح بالتوسع فى حجم المشروعات السكنية بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد المخطط العام للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع “سوديك إيست” بهليوبوليس الجديدة، وهو مشروع الشراكة بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك” ومصر الجديدة، وتم طرح المرحلة الأولى للتسويق وتشمل 350 فيلا تم بيعها بالكامل خلال 7 أيام، ومن المقرر طرح المرحلة الثانية قريبًا.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالًا على جناح شركة ريل مارك ومشروعات الشركات التابعة للقابضة للتشييد لتقديمهم المنتجات المطلوبة من الشريحة الأكبر، والتى يبلغ متوسط مساحتها 130 مترًا، وتتسم بالجودة العالية والتسهيلات المميزة فى السداد.