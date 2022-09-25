«ريليانس هيلث» للرعاية الصحية تتوسع في نشاطها بمصر وتراهن على التحول الرقمي

أعلنت شركة ريليانس هيلث النيجيرية العاملة فى نشاط الرعاية لصحية عن توسعها في مصر.

وكشف فيمي كوتي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة أن سبب اختيار مصر لتكون المحطة التالية ، أن التركيبة السكانية فى السوق المصرية مشابهة جداً لنيجيريا.

وأضاف أن المشكلات الصحية التي تم حلها بالتكنولوجيا في نيجيريا تشبه تلك الموجودة في مصر.

وأكد أنه كان من الطبيعي أن تتطلع شركته إلى تطبيق نفس الحلول في سوق مماثلة..

وحصلت الشركة فى فبراير 2022 على تمويلًا من الفئة ب بقيمة 40 مليون دولار من منصة جنرال اتلانتيك بهدف تسريع نمو الأولى في نيجيريا وتعزيز الجهود في توسيع المنصة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم مع إضافة منتجات جديدة بتكنولوجيا متقدمة.

من جهته أشار جيمس ويتينغتون مسؤول شركة جنرال اتلانتيك إلى أن “ريليانس هيلث كانت دائمًا تتمتع برؤية جريئة يقابلها تنفيذ رائع.

وأوضح أنه قد اختبر مدى حماس الإدارة التنفيذية للأخيرة للتوسع دولياً بعد أن قاموا ببناء النظام الأساسي للعمل الذي أنشأوه.

رفيق سامى المدير الأقليمى لشركة ريليانس هلث للرعاية الصحية

وبدوره قال رفيق سامي المدير الإقليمى لشركة ريليانس هلث للرعاية الصحية فى مصر إن إمكانات السوق المصري لتطوير نشاط الرعاية الصحية كبيرة.

واعتبر أن مصر سوق كبيرة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد نيجيريا، وهناك اهتمام متزايد وشهية للخدمات الصحية والحلول التي تلبي التحديات الصحية لسكانها المتزايدين.

ولفت إلى أن توجه الحكومة نحو المزيد من الشمول المالي والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا يعني أنها خيار مثالي لشركة ريليانس هيلث لجعلها موطنها التالي خارج نيجيريا .

وأشار ماتيو مارشاند من بارتيك إلى أن ريليانس هيلث قد خلقت مكانة فريدة لنفسها في السوق النيجيري بمنتج أفضل وتوقع أن يكرروا ويتجاوزوا هذا النجاح في مصر وان يسدوا الفجوة في نشاط الرعاية الصحية بين السكان .

عن ريليانس هيلث

ريليانس هيلث هي شركة رعاية صحية تستخدم التكنولوجيا لجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها باستخدام نهج متكامل يتضمن خطط رعاية صحية ميسورة التكلفة، والعلاج عن بعد، ومجموعة من مرافق الرعاية الصحية الشريكة والمملوكة.

أثرت ريليانس على أكثر من 200 ألف شخص 600 شركة في سنواتها الخمس منذ تأسيسها ، وارتقت لتصبح واحدة من أبرز مزودي الخدمات الصحية الرقمية.

وقد تأسست الشركة في نيجيريا في عام 2016، وبدأت عملياتها كشركة ناشئة تركز على العلاج عن بعد والتي توسعت لاحقًا لتصبح مقدم رعاية صحية مقابل رسوم واحدة لتلبية احتياجات المرضى المعقدة والمتغيرة بشكل أفضل.