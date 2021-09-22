ريلمي للهواتف تسجل 135.1% نموا سنويا عالميا خلال الربع الثاني من 2021

من حيث عدد شحنات منتجاتها التي وصلت إلى 15 مليون عملية

احتلت شركة ريلمي المركز السادس ضمن قائمة كبرى شركات الهواتف الذكية على مستوى العالم طبقًا لتصنيف مؤسسة Counterpoint للبحوث من حيث عدد شحنات منتجاتها التي وصلت إلى 15 مليون عملية، ونسبة نمو سنوي بلغت 135.1% خلال الربع الثاني من 2021.

وقال سكاي لي-الرئيس التنفيذي ومؤسس realme في كلمته الافتتاحية خلال احتفالية للشركة: “إننا شركة ناشئة يعمل بها فريق من الشباب الطموح، وقد دخلنا الأسواق العالمية في وقت حديث نسبيًا مقارنة بكبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع.. لقد عملت realme بكل جد واجتهاد لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات العديدة التي واجهتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستطاعت تحقيق ما وصلت إليه الآن، إنّ التحديات التي واجهناها كانت دافعنا الأكبر لتحقيق أهدافنا بل وتخطيها، ومواصلة تقديم أفضل الأجهزة والهواتف الذكية لعملائنا، وهي المنتجات التي تدمج بين التكنولوجيا المتطورة والتصميمات الحديثة”.

وأضاف هشام محرم -مدير التسويق بشركة realme مصر: “لقد أكدت realme مكانتها الريادية بقطاع الهواتف الذكية أكثر من مرة، وسنواصل سعينا للاحتفاظ بالريادة السوقية، حيث كنا أول شركة تُطلق معالج البيانات Snapdragon 888/Dimensity 1200. من ناحية أخرى كانت realme أول من أطلق الهاتف المقعر المصمم من الجلد نباتي في 3 تصميمات فريدة هي: تصميم خفيف وغير لامع وتصميم فلورسنت والتصميم الرئيسي، حيث فازت الشركة بثماني جوائز عالمية عن هذه التصميمات. من ناحية أخرى يعتبر تفاعلنا القوي والمتواصل مع مستخدمي هواتفنا هو السبب الرئيسي وراء قدرة منتجات realme على تحقيق رضاء العملاء، مما انعكس على حجم مبيعاتنا وتصنيفنا العالمي بين كبرى العلامات التجارية الأخرى في القطاع”

في الوقت نفسه تتوافق ثقافتنا المؤسسية مع رسالة علامتنا التجارية اعتمادًا على الهيكل التنظيمي اللامركزي للشركة والذي يسعى لتشجيع شباب العاملين (بمتوسط أعمار 29 عامًا) على تحدي الأوضاع القائمة في الصناعة، وابتكار منتجات جديدة ومتطورة. إنّ فلسفة الشركة تحت شعار Dare to Leap تشمل الموظفين الشباب في realme الذين لديهم ايمان قوي بالشركة ومكانتها، ولديهم الإمكانيات والموارد التي تتيح لهم تحمل المخاطرة واتخاذ القرارات التي تدعمها ثقافة القيادة الأفقية للشركة والاستثمار الكثيف في العاملين.

ويتمثل الهدف القادم لـ realme في مضاعفة رقم الـ 100 مليون مستخدم، عن طريق شحن 100 مليون جهاز جديد بحلول نهاية 2022، وتكرار نفس الانجاز الطموح على مدار 2023.