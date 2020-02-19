«ريلمي» تقتنص 8% من مبيعات الهواتف الذكية بمصر خلال الربع الأخير 2019

نجحت العلامة التجارية ريلمي في اقتناص المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في السوق المحلية بمصر، بعد أن استحوذت على حصة سوقية 8% من إجمالي المبيعات، خلال الربع الأخير من 2019.

جاء ذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة Canalys العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية.

كانت شركة ريلمي قد بدأت في إطلاق هواتها لأول مرة في السوق المحلية خلال يناير من العام الماضي.

وأكدت شركة ريلمي أن لديها خطة طموحة ستركز على التوسع في الأجهزة التي سيتم توريدها للسوق المحلية، بجانب افتتاح أول مركز خدمة معتمد لها في القاهرة خلال العام الحالي.

وضمت القائمة التي أطلقتها شركة Canalys للأبحاث شركة سامسونج في المُقدمة، وشركة أوبو وهواوي وترانسيشن هولدينج، بنسبة 29%، و27% و12% و15% على التوالي.

وتجمع شركة Canalys التعليقات ومشاركة المحتوى من خلال موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر، أن شركة realme كانت قد أحدثت انتفاضة وقفزة كبيرة في السوق المصرية خلال عام واحد فقط، وحققت تقدمًا ملحوظًا منذ إطلاقها في مطلع 2019.