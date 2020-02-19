اتصالات وتكنولوجيا

«ريلمي» تقتنص 8% من مبيعات الهواتف الذكية بمصر خلال الربع الأخير 2019

تحتل المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في السوق المحلية
المال - خاص 3:58 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 3:58 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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نجحت العلامة التجارية ريلمي في اقتناص المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في السوق المحلية بمصر، بعد أن استحوذت على حصة سوقية 8% من إجمالي المبيعات، خلال الربع الأخير من 2019.

جاء ذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة Canalys العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية.

كانت شركة ريلمي قد بدأت في إطلاق هواتها لأول مرة في السوق المحلية خلال يناير من العام الماضي.

وأكدت شركة ريلمي أن لديها خطة طموحة ستركز على التوسع في الأجهزة التي سيتم توريدها للسوق المحلية، بجانب افتتاح أول مركز خدمة معتمد لها في القاهرة خلال العام الحالي.

وضمت القائمة التي أطلقتها شركة Canalys للأبحاث شركة سامسونج في المُقدمة، وشركة أوبو وهواوي وترانسيشن هولدينج، بنسبة 29%، و27% و12% و15% على التوالي.

وتجمع شركة Canalys التعليقات ومشاركة المحتوى من خلال موقعها الإلكتروني.

الجدير بالذكر، أن شركة realme كانت قد أحدثت انتفاضة وقفزة كبيرة في السوق المصرية خلال عام واحد فقط، وحققت تقدمًا ملحوظًا منذ إطلاقها في مطلع 2019.

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بقلم المال - خاص

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