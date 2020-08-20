«ريلمي» تقتنص 10% من مبيعات سوق الهواتف خلال يونيو

بعد تمكنها من تسويق 120 ألف جهاز

اقتنصت العلامة التجارية “ريلمي” حصة سوقية من مبيعات سوق الهواتف المحمولة بلغت 10.1%، بعد تمكنها من تسويق 120 ألف جهاز، من إجمالى المبيعات التى بلغت مليون و194 ألف وحدة خلال شهر يونيو الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن موسسة الإبحاث التسويقية «GFK».

واستحوذت شريحة الهواتف السعرية التى تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف جنيه على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هوتف “ريلمى” بنسبة بلغت 49%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

وحلت الشريحة السعرية للهواتف من 3 إلى 4 آلاف جنيه فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف “ريلمي” بحصة سوقية 32%.

جاءت شريحة الهواتف السعرية التى تتراوح أسعارها بين 5 و7 آلاف جنيه فى المرتبة الثالثة بقائمة الشرائح السعرية لأجهزة “سمارت فون ريلمي” بحصة سوقية 7% من إجمالى مبيعاتها.

وتمركزت شريحتي الهواتف السعرية “1000 – 2000 جنيه” و”4 – 5 آلاف جنيه” فى المرتبة الرابعة والخامسة بقائمة مبيعات هواتف – ريملى الأكثر مبيعًا – مستحوذتا على حصة سوقية 6% لكل منهما من إجمالى مبيعاتها فى سوق الهواتف .