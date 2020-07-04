«ريلمي» تعلن عن أحدث أسعار هواتفها خلال يوليو

قدرت أجهزة «C2» بنحو 1890 جنيهًا

رصدت “المال” أسعار هواتف ريلمي المطروحة في السوق المحلية خلال يوليو الحالى، استنادًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركة “ريلمي مصر”.

قدرت أسعار موبايلات «ريلمي C2» سعة (32 جيجا – رام 2 جيجا بايت) بنحو 1890 جنيهًا، وسعرت أجهزة «C3» سعة (64 جيجا – رام 3 جيجا بايت) بقيمة 2390 جنيهًا.

حددت أسعار هواتف «ريلمي 6i» سعة (64 جيجا – رام 3 جيجا) بنحو 2990 جنيهًا، وبلغت أجهزة سمارت فون «6i» سعة (128 جيجا – رام 4 جيجا بايت) بقيمة 3590 جنيهًا.

سجلت أسعار موبايلات «ريلمى M6» سعة (128 جيجا – رام 4 جيجا) نحو 4190 جنيهًا، وسعرت أجهزة «M6» بقيمة 4690 جنيهًا.

قدرت أجهزة سمارت فون «ريلمى 6 Pro» سعة (128 جيجا – رام 8 جيجا بايت) بسعر يصل إلى 5590 جنيهًا في السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

بحسب التقرير الصادر عن صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، واقتنصت العلامة التجارية «ريملى» المرتبة الخامسة بعد أن رفعت حصتها السوقية إلى %9.3 من مبيعات الهواتف الذكية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

وتوضح القائمة السعرية لهواتف ريلمى في مصر خلال يوليو 2020: