«ريلمي» تعلن عن أحدث أسعار هواتفها خلال أغسطس

أعلنت شركة ريلمي مصر عن أحدث أسعار هواتفها المحمولة في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحالى.

قدرت أسعار موبايلات «ريلمي C2» سعة (32 جيجا – رام 2 جيجا بايت) بنحو 1890 جنيهًا، وسعرت أجهزة «Realme C3» سعة (64 جيجا – رام 3 جيجا بايت) بقيمة 2490 جينهًا.

وقدمت الشركة فئة جديدة من هواتف «ريلمى C3i» سعة (32 جيجا- رام 3 جيجا) بسعر يصل إلى 2190 جنيهًا.

وحددت أسعار هواتف «Realme 6i» سعة (64 جيجا- رام 3 جيجا) بقيمة 3090 جنيهًا، وسعرت أجهزة «Realme 6i» سعة (128 جيجا- رام 4 جيجا بايت) بنحو 3690 جنيهًا.

وسجلت أسعار موبايلات «Realme 6» سعة (128 جيجا- رام 4 جيجا) نحو 4390 جنيهًا، وتقدم أجهزة «Realme 6» سعة (128 جيجا- رام 8 جيجا) بسعر يصل إلى 4890 جنيهًا.

وقدرت شركة “ريلمي مصر” أسعار موبايلات «Realme 6 Pro» سعة (128 جيجا – رام 8 جيجا بايت) بنحو 5790 جنيهًا.

وبحسب التقرير الصادر عن صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، اقتنصت العلامة التجارية «ريملى» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى السوق المحلية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 9.9%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

وتوضح القائمة السعرية لهواتف ريلمى في مصر خلال أغسطس 2020: