«ريلمي» تطلق هاتفها الجديد «realme 11 Pro» في مصر.. تعرف على مواصفاته

أطلقت شركة ريلمي الصينية هاتفها الجديد realme 11 Pro في مصر، والذي يأتي مزودا بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل وشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة realme: “تحتفل شركة realme بالذكرى الخامسة الهامة لتأسيسها من خلال الإطلاق المرتقب لسلسلة realme 11 Pro [Leap Up Product]. تم إعداد هذا الإصدار الاستثنائي لإحداث ثورة في هذا القطاع من خلال تقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها.

ومن خلال إستراتيجيتنا الرائدة “No leap no Launch”، تستهل شركة realme حقبة جديدة، حيث تأخذ سلسلة 11 Pro قفزة هائلة إلى الأمام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المتميزة”.

وشددت يحيى على أهمية مصر باعتبارها السوق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: “كانت مصر دائمًا في قلب عملياتنا الإقليمية”.

وسلطت الضوء بفخر على إنجازات العلامة التجارية، قائلة: “في عام 2020، حصلنا على مكانة رائعة في السوق المصري، حيث وصلنا إلى المراكز الأربعة الأولى المرموقة.

وفي عامين فقط، صعدنا إلى المراكز الثلاثة الأولى، والآن، تقدم realme بكل فخر “سلسلة Pro 11 إلى مصر، تشمل جميع الميزات المتطورة. علاوة على ذلك، قطعنا أيضًا خطوات مثيرة للإعجاب، وحصلنا على المركز الثاني في الجزائر، والتصنيف في المراكز الأربعة الأولى في المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق”.

وأعلنت الشركة عن استعانتها بماتيو مينوتو مسابق سابق فى جوتشي لتصميم خلفية مصنوعة من جلد نباتي Lychee وتتوافّر سلسلة realme 11 Pro بثلاثة ألوان هيSunrise Beige وOasis Green وAstral Black.

تم تجهيز كلا من هواتف realme 11 Pro 5G و11 Pro Plus ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، أيضاُ يدعم خاصية الشحن السريع التي تصل إلى 100 واط.

كما تمنح تقنية SuperOIS المستخدمين القدرة على التقاط الصور الرياضية والشوارع بكل يسر وتأكيد وضوح الصور حتى في المشاهد الديناميكية. ويضيف وضع التصوير الفوتوغرافي في الشوارع 4.0 ووضع السياحة “لونلي بلانت” مزيدًا من التحسين على القدرات الإبداعية للمستخدمين، حيث يمكنهم استخدامها بلا حدود.