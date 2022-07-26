«ريلمي» تطلق نسخة جديدة من هواتفها في السوق الصينية بالشراكة مع «ناروتو»

أعلنت شركة ريلمي مؤخرًا إصدار هاتف ذكي بعلامة تجارية مشتركة مع ناروتو Naruto، مسلسل الأنمي الياباني الأشهر على الإطلاق، وإطلاقه في السوق الصينية.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته نسخة DragonBall Z من هاتف GT NEO 2، وأطلقت ريلمي نسخة ناروتو من هاتف GT NEO 3، لإشعال حماس المستخدمين وشغفهم بمنتجات الشركة التي تحمل تصميمات الأنمي اليابانية الشهيرة.

تصميم السطح الخلفي للهاتف الجديد مستوحى من زي ناروتو الشهير في سلسلة حلقات ناروتو شيبودن، وهو زي مميز باللون البرتقالي الذي يُعتبر اللون الرئيسي للهاتف، هذا بالإضافة للمسات من اللونين الأسود المطفي والرمادي الميتاليك. ويحمل الجزء الميتاليك من السطح الخلفي للهاتف شريحة ثلاثية الأبعاد تعكس تأثيرات بصرية مجسمة يمكن رؤيتها بالعين المجردة لعِصابة رأس ناروتو، بالإضافة لشعار السلسلة الكرتونية الشهيرة.

أما في الجزء الأسود المطفي من السطح الخلفي للهاتف، تؤكد ريلمي عنايتها الخاصة بإبراز التفاصيل الخاصة بالخطوط اللامعة بأسلوب فائق الدقة، وهي التفاصيل المستمدة من نموذج وجه ناروتو والشارة الخاصة بعائلته

ومن الخصائص الأخرى المميزة للهاتف الجديد، الرسوم الكرتونية التي تزين طاقم شحن البطارية الذي يتضمن شاحن سريع بقدرة 150 وات. ولم تكتف ريلمي بإضافة الرسوم الكرتونية المستوحاة من سلسلة ناروتو على واجهة مستخدم الهاتف باعتبارها تجسد العنصر التصميمي الرئيسي للهاتف، ولكن أثناء شحن البطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تعرض شاشة الهاتف صورة “رازينجان”، كرة الطاقة التي يحملها ناروتو في قبضة يده، بالإضافة للعناصر الخمسة الأساسية. يتضمن الهاتف الجديد أيضًا عددًا من الملحقات والتفاصيل الأخرى مثل واجهة مستخدم ناروتو، وعبوة الهاتف المستمد تصميمها من لفائف ناروتو الشهيرة، ودبوس على شكل شعار قرية Hidden Leaf، وأغطية خلفية للهاتف تحمل رسومات ناروتو، وخلفيات فائقة الوضوح HD، وباور بنك realme 3 Pro سعة 10000 مللي أمبير مزود بشاحن سريع قدرة 33 وات.

أما على مستوى الأداء، يتميز هاتف GT NEO 3 نسخة ناروتو بنفس المواصفات والخصائص الفنية المميزة للنسخة العادية. الهاتف مزود بشاحن UltraDart قدرة 150 وات يتيح شحن بطارية الهاتف من صفر إلى 50% خلال 5 دقائق فقط، بدعم من منصة هواتف Dimensity 8100. يتمكن هاتف GT NEO 3 أيضًا من تقديم أداء فائق الكفاءة لوحدة المعالجة المركزية، بالإضافة لتجربة ألعاب ثابتة ومدهشة بسرعة 90 فريم في الثانية دون توقف أو انقطاع.

استطاعت ريلمي تحقيق طفرة نوعية عالمية في شراكاتها مع عدد من أشهر العلامات التجارية في عدة قطاعات، حيث تعاونت مع Heliot Emil العلامة التجارية الشهيرة في عالم الموضة، ولعبة Free Fire وDolby Atmos للصوتيات بهدف الارتقاء بتجربة المستخدم لمستويات غير مسبوقة، خاصة مع طرح هواتف realme القادمة. وتستهدف الشراكات الجديدة تقديم أفضل تجربة ألعاب على الإطلاق بإطلاق هاتف 9 Pro+ المزود بالإصدار المحدود من لعبة Free Fire المثبتة مسبقًا على الهاتف، بالإضافة لباقة متكاملة من المزايا والخصائص الرائعة التي تعزز من تجربة المستخدم. تمكنت realme أيضًا من ابتكار تصميمات استثنائية جديدة تدمج بين روعة الشكل وقوة الأداء بعد تعاونها مع Heliot Emil، العلامة التجارية الدنماركية الشهيرة في عالم الموضة ومقرها كوبنهاجن، وقد زودت ريلمي هواتفها الجديدة أيضًا بنظام Dolby Atmos الصوتي الذي يقدم تجربة صوتية محيطية ومجسمة تضيف أبعادًا جديدة للمحتوى الترفيهي على الهواتف عن طريق المؤثرات الصوتية الواقعية فائقة الجودة.