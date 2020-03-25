«ريلمي» تطرح دفعة جديدة من هاتفها realme c3 غدا

بعد نفاذ الوحدات خلال أول ساعة علي سوق دوت كوم

تستعد شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة عن اطلاق دُفعة جديدة من هاتفها الجديد realme c3 غدا الخميس 26 مارس الجاري بالاسواق



ونفذت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم”.

ومن المتوقع أن تطرح realme هاتفها لأول عملية بيع في السوق غدا بينما يبدأ طرح realme 6i للبيع المُسبق على سوق. كوم من 1 أبريل وحتى 6 أبريل 2020.



وياتي الهاتف مزودا بثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة ماكرو بحجم 4 سم ، مع كاميرا أمامية ..



إلي جانب شاشة مقاس 6.5 بوصة مع ميني دروب، بحجم 6.5 بوصة + نسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تصل إلى 89.8٪.



كما يعتبر realme C3 هو أول هاتف يأتي بمعالج MTK MediaTek Helio G70 في العالم مدعوما ببطارية 5000 مللي امبير.



ومن المقرر أن يتم بدء بيع هاتف realme 6i في الأسواق بدءًا من يوم 7 أبريل القادم.