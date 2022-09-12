«ريلمي» تستهدف زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 58%.. وبيع مليون وحدة في 15 سوقًا

تستهدف شركة ريلمى الصينية للهواتف المحمولة زيادة حجم استثماراتها فى مجال البحث والتطوير R&D بنسبة %58 سنويًا، وتكوين 15 سوقًا جديدًا بواقع مليون شحنة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى التركيز على سوقيين عالميتين تصل فيهما عدد شحنات هواتفها إلى 10 ملايين شحنة لكل سوق.

قالت دينجياو شيونج، مدير العلامة التجارية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط، إن «ريلمي» أوشكت على الوصول لمليون شحنة فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد تحقيقها نموًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة بلغت %58، كما جاءت الشركة أيضًا بين أكبر 6 علامات تجارية للهواتف الذكية عالميًا من خلال وجودها فى 61 سوقًا، محققة مبيعات تصل إلى 100 مليون جهاز خلال ثلاث سنوات.

وأوضحت «شيونج» فى حوار لـ«المال» أن العلامة الصينية جاءت أيضًا ضمن قائمة أكبر 4 علامات تجارية لأجهزة الهواتف الذكية خلال أول 6 أشهر من 2022، وكذلك تم تصنيفها كواحدة من أهم 50 علامة طبقًا لتصنيف موقع BranZ، إلى جانب فوزها بجائزة النمو المتوازن Balanced Development.

وألمحت إلى أن الشركة لديها بالفعل منتجات أخرى مرتبطة بالموسيقى وأسلوب الحياة الذكية، منها سماعات الآيربوذ realme Buds Q2 وساعة Watch 2 وrealme PAD ، إضافة إلى أجهزة لاب توب وتلفزيونات و mini padsوغيرها تأمل فى إطلاقها بالسوق المحلية، فى إطار خطتها لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعى للأشياء1+5+T AIoT عن طريق إضافة المزيد من المنتجات والحلول التى تعتمد على هذه التكنولوجيا المتطورة.

على صعيد آخر، أكدت أن الشركة نجحت فى اجتذاب شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين فى فئتى الهواتف الذكية والمتوسطة إذ أطلقت سلسلة هواتف GT ومنها GTME وGT Neo2 ، لافتة إلى أن ريلمى تخطط لتحقيق مليون وحدة مبيعات فى 15 سوقًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، عن طريق التركيز بشكل رئيسى على استراتيجية جودة المنتجات.

وأضافت أن شركتها تتوقع تقديم منتجات جديدة فى مجال إنترنت الأشياء AIOT التى تركز على المستخدم بشكل خاص خلال عام 2023، مبينة أن ريلمى رفعت حصتها من 1 إلى %5 من مبيعات سوق المحمول بمصر فى مايو الماضى، بدعم سلسلة هواتفGT Series بنسبة نمو بلغت %500 مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.

وتابعت أن الشركة تستهدف التركيز على خدمات ما بعد البيع بالسوق المصرية، إذ قدمت ضمانًا على منتجاتها لمدة 18 شهرًا خلال رمضان الماضى، وتعتزم افتتاح مركز خدمة جديد فى حى مدينة نصر قريبًا ليصل بذلك إجمالى عدد مراكز الصيانة التابعة لها فى مصر إلى 15 مركزًا.

وقالت «شيونج» إن مصر سوق استراتيجية لما تمتلكه من إمكانات وموقع جغرافى متميز، على حد وصفها، موضحة أن ملف تصنيع هواتف الشركة ما زال قيد الدراسة خاصة أن الشركة تراقب حاليًا عن كثب العوامل المؤثرة على القرار.

وتابعت أن شركتها تتيح خدمات خاصة وحصرية لصيانة شاشات الأموليد AMOLED فى هواتفها، إذ كانت من أوائل الكيانات التى قدمت غطاء حماية لشاشات الهواتف بداية من هاتف realme 8 ، كما تنظم أيضًا يومًا شهريًا للعناية بهواتفها وتقديم مستويات خدمة أفضل لعملائها تتضمن تنظيف الهاتف وصيانته.

واستطردت لدى «ريلمي» حاليًا متجران حصريان Exclusive Store فى القاهرة، ولكننا نسعى خلال الفترة القادمة للتوسع وافتتاح أخرى داخل وخارج العاصمة للوصول للعملاء فى عدد من المواقع الجغرافية المختارة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى صعيد نقص المعروض وارتفاع أسعار الهواتف، علقت قائلة: توجد مجموعة عوامل على مستوى الاقتصاد الكلى لا يمكن التحكم فيها على رأسها تقلبات سعر الصرف، إلا أن الشركة تحرص على تقديم هواتف فى الفئتين العليا والمتوسطة بأسعار اقتصادية مقارنة بالمنافسين، علاوة على الوفاء باحتياجات الأسواق التى تعمل بها، بدليل أن مبيعاتها فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضى، سجلت نموًا سنويًا بنسبة بلغت %58، و%99 فى رابطة الدول المستقلة.

كما قفزت كذلك مبيعات سلسلة هواتف GT Series عالميا بنسبة %550 مقارنة بالنصف الأول من 2021، لتتجاوز 5 ملايين جهاز، علاوة على ذلك زادت الحصة السوقية للشركة فى مصر بنسبة %500 سنويا بقيادة مبيعات نفس السلسلة.

ورأت أن المستهلك المصرى يبحث فى ظل موجة التضخم التى تشهدها الأسواق عن اقتناء هاتف يعمل لفترات طويلة ويتميز بجودة الصناعة رغبة منه فى الحصول على أعلى جودة مقابل التكلفة التى يتحملها، معتبرة أن سلسلة هواتف (C Series) و(Narzo Series) تعد الأكثر مبيعًا للشركة فى مصر منذ مارس الماضى.

وتابعت أن سلسلة هواتف Number Series تمثل أكثر الأجهزة التى يبحث عنها المستهلكون، وتتمتع بقاعدة عريضة من المستهلكين تتخطى 1.5 مليون عميل.

وذكرت أن الشركة تتعامل حاليًا مع وكيلين معتمدينـ، وترى أن عددهما كاف فى الوقت الحالى لتغطية احتياجات السوق المصرية، كاشفة عن استعداد ريلمى لإطلاق إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة هما سلسلة الهواتف 9 Series، بالإضافة لهاتف realme C35 .

وعن إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الجوية، قالت «شيونج» إن الشركة تلتزم دائمًا بتطبيق كل الاشتراطات المتعلقة بدخول البضائع للسوق المصرية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتتطلع إلى تقديم منتجات بجودة مرتفعة من حيث التصميم والخصائص التكنولوجية المتطورة وأسعار منافسة للعملاء.