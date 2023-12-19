«ريلمي» ترفع حجم استثماراتها في البحث والتطوير عالميًا بـ470% خلال 2024

أعلنت شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة عن نيتها زيادة حجم استثماراتها فى مجال البحث والتطوير وتعزيز قدراتها التكنولوجية عالميا خلال العام المقبل بنسبة تصل إلي 470 % .

وقالت الشركة فى بيان صحفي أنها ستركز على تقنيات التصوير والألعاب والعرض والشحن ، كما ستقوم الشركة أيضا بالتعاون مع أكثر من 33 شريكًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف.

وتخطط الشركة إلى تطوير تقنيات متقدمة وتوسيع مجموعتها من المواهب التقنية، والمشاركة في توسيع فريق البحث والتكنولوجيا، بنسبة 400٪ في العام المقبل.

وأكد سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمى، في رسالة مفتوحة بمناسبة الذكرى الخامسة للعلامة التجارية، أن عصر التطوير “Elevator Style” في صناعة الهواتف الذكية قد انتهى.

وقال: “ستكون الخطوات المستقبلية أكثر صعوبة، ولكن كل خطوة تقرب شركة ريلمى من وجهتها التالية بينما تتقدم نحو معالم جديدة.” وأضاف: “تظل شركة ريلمى ملتزمة برؤيتها الأصلية، وستعمل باستمرار إلى الارتقاء إلى آفاق جديدة، والاستماع إلى مستخدميها، والنمو معهم في جميع أنحاء العالم، وخلق المزيد من معجزات ريلمى معًا.

كما عبر أنوج سيدهارث، نائب مدير التسويق وقسم الاتصالات المؤسسية لدى ميدياتك عن سعادته قائلا:” أهنئ لشركة ريلمي على تحقيق هذا الإنجاز الرائع باجتياز شحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي عالميًا.”و أضاف: “يعكس هذا الإنجاز نمو ريلمي الاستثنائي ويبرز قوة تعاوننا.” وتعتزم شركة ريلمى في عام 2024 زيادة استثماراتها بشكل كبير في مجال البحث والتطوير، وتعزيز قدراتها التكنولوجية بنسبة 470%.

وتابع أنوج : ستركز ريلمى على تحقيق إنجازات في تقنيات القفز إلى الأمام، مع التركيز على التصوير والألعاب والعرض والشحن. وستقوم الشركة بالتعاون مع أكثر من 33 شريكًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف.

وتخطط الشركة إلى تطوير تقنيات متقدمة وتوسيع مجموعتها من المواهب التقنية، والمشاركة في توسيع فريق البحث والتكنولوجيا، بنسبة 400٪ في العام المقبل.