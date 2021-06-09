«ريلمي العالمية» تستثمر 300 مليون دولار في أبحاث تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات

أعلن هشام محرم، مدير قطاع التسويق والمتحدث الرسمي باسم realme Egypt، أن ريملي حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في بيع فلاش C25، حيث تم بيع 1500 وحدة في 13 دقيقة فقط على جميع منصات التجارة الإلكترونية، فيما وصل إجمالي طلبات الحجز المسبق – قبل الطرح الرسمي – لهاتفي realme 8 & realme 8 Pro أكثر من 15 ألف و300 جهاز منهم 10 آلاف وحدة لهاتف realme 8 و5300 وحده ل realme 8 pro

وأكد محرم، أن المنتجات الجديدة، نجحت في كسب ثقة قطاعات كبيرة من المستهلكين، خاصة فئة الشباب لما تمتلكه من مواصفات عالية الجودة من حيث المكونات والقدرات التشغيلية الفائقة المدعمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن سلسلة realme 8 تعد حلقة جديدة من النجاحات التى تحققها سلاسل أرقام هواتف ريملي الذكية والتي بلغ عدد مستخدميها 40 مليون من أصل 70 مليون مستخدم لجميع منتجات الشركة حول العالم.

وأوضح ان القدرات الفائقة لهاتفي realme 8 & realme 8 Pro كانت العنصر الحاسم في تحقيق هذه الأرقام من المبيعات حيث يأتي realme 8 Pro الملقب بالكومبو فلاجشيب بكاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لقدرته علي تسجيل الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، مع شاشة Super Amoled قياس 6.4 بوصة Full HD ومعالج Snapdragon 720G، وبطارية عملاقة قدرة 4500 مللي أمبير وشاحن سريع 50 واتSuper Dart.كل ذلك مع تصميم جريء أكثر نحافة بحجم 8.1 م ووزن خفيف 176 جم.

فيما يعد هاتف ريملي 8 فيعد الأفضل في الفئة السعرية المتوسطة، حيث يأتي بمعالج ألعاب (ميديا تيك هيليو G95 ) وكاميرا رباعية فائقة الوضوح 64 ميجا بيكسل، مع شاشة Super Amoled قياس 6.4، وبطارية عملاقة 5000 مللي أمبير وشاحن سريع30 وات Super Dart مع تصميم عصري أكثر نحافة بحجم 8 م ووزن 177 جم.

وأشار محرم الى أن عدد مستخدمي سلسلة الـ C فى مصر يبلغ مليون مستخدم في مصر وحدها نظرا لسعره الاقتصادي وإمكانياته الكبيرة في مجال تشغيل ألعاب الهاتف مما جعله ملقب بــ “جيمر ليڤل الوحش” نظرا لقدراته الفائقة في تشغيل الألعاب لأطول فترة بفضل معالج ألعاب Helio G70 وبطاريته العملاقة 6000 مللي أمبير.

300 مليون دولار استثمارات في أبحاث تكنولوجيا الجيل الخامس

وفي إطار سعيها الدائم لمواكبة كافة أشكال التطور فى عالم تكنولوجيا الاتصالات شاركت realme قبل أيام قليلة في الندوة العالمية حول مستقبل تكنولوجيا 5G وتأثيراتها في مجال التكنولوجيا والاتصالات، والتي نظمتها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بحضور ممثلي أكبر شركات الاتصالات والتكنولوجيا حول العالم وهم

realme – Qualcomm- mobile world live – counterpoint research

وكشف ماد هاف شيث، نائب رئيس realme والرئيس التنفيذي للشركة في الهند وأوروبا، خلال الندوة عن أن الشركة سوف تستثمر 300 مليون دولار أمريكي في أبحاث تكنولوجيا الجيل الخامس لنشرها عالميًا، كما تم تحويل 90% من موارد البحث والتطوير الخاصة بـ realme لتكنولوجيا ومنتجات 5G.

وأوضح أن الانتقال من تكنولوجيا الـG4 إلى تكنولوجيا الـ5G تعني تزويد الهواتف بـ 4 أضعاف عدد الهوائيات، وزيادة العدد الإجمالي للمكونات بنسبة 25-40%، بجانب زيادة المكونات عالية الأداء داخل الهاتف للحد من كمية الحرارة المتولدة.

وكشف كذلك عن أن realme أطلقت خلال عام 2020 نحو 14 هاتفا ذكيا يدعم تقنيات الـ 5G في 22 سوقا حولا العالم، وهو ما يمثل حوالي 40% من جميع نماذج المنتجات التي أنتجتها الشركة، ومن المقرر زيادة عدد هذه المنتجات إلى 20 منتجًا بحلول عام 2022، وهو ما يمثل 70% من جميع نماذج منتجات الشركة في 50 سوقًا.

فيما قال جوني تشن مدير العلامة التجارية لشركةrealme العالمية إن الشركة توفر أجهزة بتقنيات عالمية تدعم خدمات الجيل الخامس، وتمكن الشباب من الاتصال عبر تطبيقات الـ5G من خلال الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الأشياء والبث المباشر التفاعلي والألعاب السحابية وAR و VR و XR وما إلى ذلك، موضحا أنrealme سوف تنشئ منصة اتصالات 5G للشباب، كما سيتم الاستماع إلى آرائهم وتوقعاتهم في مختلف جامعات العالم، حول تكنولوجيا الـ 5G وتخيُل التطبيقات الخاصة بهذه التكنولوجيا، كما سيتم دمج هذه التعليقات والاقتراحات في تطوير منتجات realme الداعمة لتكنولوجيا الـ5G .