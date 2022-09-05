«ريلمى» الصينية تدرس تصنيع هواتفها فى مصر

تدرس شركة ريلمى الصينية للهواتف تصنيع أجهزتها فى مصر، لترتفع بذلك عدد العلامات التجارية التى أبدت رغبتها فى توطين صناعة المحمول بالسوق المحلية إلى 4 حتى الآن.

وقالت دينجياو شيونج، مدير العلامة التجارية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط، إن مصر تعد سوقا استراتيجية لما تمتلكه من إمكانات وموقع جغرافى متميز، على حد وصفها، موضحة أن ملف تصنيع هواتف الشركة مازال قيد الدراسة.

وأضافت شيونج فى تصريحات لـ«المال» أن «ريلمى» تراقب حاليا السوق عن كثب لتحديد العوامل المؤثرة على قرار التصنيع المحلى، لافتة إلى أن الشركة العالمية تتواجد فى 61 سوقا حول العالم، وتصنف أيضا ضمن أكبر 5 علامات تجارية للهواتف الذكية بـ 30 دولة.

وأوضحت أن الشركة سجلت مبيعات 100 مليون هاتف عالميا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تقترب من الوصول لشحن مليون وحدة فى بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فى سياق متصل، قالت مدير العلامة التجارية فى منطقة الشرق الأوسط، إن «ريلمى» استحوذت على %5 من مبيعات الهواتف الذكية فى مصر خلال مايو الماضى، بدعم سلسلة هواتفها (GT SERIES) بنسبة نمو وصلت إلى %500 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وأضافت أن المستهلك المصرى يبحث فى ظل موجة التضخم التى تشهدها الأسواق عن اقتناء هاتف يعمل لفترات طويلة ويتميز بجودة الصناعة رغبة منه فى الحصول على أعلى جودة مقابل التكلفة التى يتحملها، معتبرة أن سلسلة هواتف (C Series) و(Narzo Series) تعد الأكثر مبيعا للشركة فى مصر منذ مارس الماضى.

وسجلت مبيعات المحمول فى مصر تراجعًا خلال مايو الماضى بنسبة بلغت %41 لتصل إلى 765 ألف جهاز، مقابل مليون و295 ألف وحدة فى الشهر ذاته من 2021، وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية (GFK).

يشار إلى أن «ريلمى» العالمية تأسست فى مايو 2018 تزامنا مع فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى للشباب بالصين، وبدأت نشاطها فى مصر مطلع 2019.

وكانت «فيفو» الصينية قد أعلنت خلال يوليو 2022 عن افتتاح مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار خلال عام، بينما تعتزم إنفينيكس الصينية إنتاج مليون هاتف فى مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجي) فى منطقة أسيوط التكنولوجية، فيما تخطط شركة إتش إم دى المالكة للعلامة الفنلندية «نوكيا»تصنيع مليون هاتف أيضا بالتعاون مع شركة اتصال للصناعات المتطورة (EAI).