ريلاينس تدرس مع محافظ بورسعيد منظومة الجمع المنزلي للمخلفات

تدرس شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات المنفذة لمصنع تدوير المخلفات غرب بورسعيد بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية تطبيق منظومة الجمع المنزلي للمخلفات بمحافظة بورسعيد.

وأكد المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، أن إسناد مرحلة جمع القمامة لشركته التى تتولى تنفيذ منظومة التدوير بالمصنع القائم ببورسعيد، تتسق مع رؤية الدولة لمنظومة إدارة المخلفات التى أقرها مؤخرا قانون المنظومة الجديدة للمخلفات.

وقال السبع في تصريحات له إن شركته تتولى إدارة المخلفات من خلال مصنعيها ببورسعيد والإسماعيلية، وقد تم توقيع ملحق للتعاقد مع المحافظة مؤخرا بحضور وزير التنمية المحلية لاستكمال مراحل المنظومة.

وأضاف أن عدم الجمع الجديد للقمامة يؤثر على جودة عملية تدوير المخلفات وحتى يصبح لها عائد اقتصادي جيد لافتا إلى أن التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع غير الرسمي لضمان جودة تنفيذ المنظومة وكذلك جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وتعد شركة ريلاينس المخلفات وإدارة المشروعات واحدة من مجموعة شركات تعمل فى نشاط تعدين ونقل وخرسانة جاهزة وهى شركة مساهمة مصرية برأسمال وطنى تعمل بالسوق المصرية.

جاءت تصريحات السبع فى إطار جولة لوزيرة البيئة اليوم ببورسعيد.. لمتابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات بالإسماعيلية.. وتناقش مع المحافظ المخطط المحدث للمنظومة بالمحافظة.

كانت الوزيرة قد توجهت اليوم لمحافظة الإسماعيلية والتقت باللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي لوزارة البيئة في ادارة المنظومة، حيث اعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة في ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بامكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت أنه سيتم دعم المحافظة بـ ٦ محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، والانتهاء من تشغيل مصنع التدوير، إلى جانب الدفع بأعداد خلية دفن جديدة فور الموافقة على الموقع من خلال دور الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في الموافقة على التصميمات الفنية.

وشددت الوزيرة على أن قانون المخلفات الجديدة يساعد العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة على تقنين أوضاعهم، حيث يتطلب حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة حتى لا ترقع عليهم الغرامات فور تطبيقها، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي نجحا في إطلاق قاعدة بيانات تمكن هؤلاء العمال من تسجيل بياناتهم وقام بالفعل عدد ٤٠٢٠ عامل بتسجيل بياناتهم من منشأة ناصر و١٥ مايو، كما تعمل التضامن الاجتماعي والقوى العاملة على منحهم مسمى وظيفي وحوافز اجتماعية وصحية، إلى جانب توعية المواطنين بالمنظومة وقيام منظمات المجتمع المدنى بدورهم في ذلك.

ومن جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية بتعاون وزارة البيئة في إدارة المخلفات، مؤكدا أن هناك تقدم ملحوظ في المنظومة نتيجة المتابعة الدائمة أثناءالتنفيذ وتعاون كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة ومصنع إدارة المخلفات.

وأشار المحافظ أنه تم الاتفاق علي تطبيق تجربة الجمع المنزلي بحي من الأحياء بنطاق المدينة استعدادا لتعميمها بكافة أنحاء المحافظة وتوفير كافة آليات النجاح مع تقدير التكاليف وعمليات الفرز وتذليل كافة المعوقات لحصد نتيجة التجربة يوليه القادم 2021 .