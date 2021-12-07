«ريلاينس اندستريز» تبني مصنع بتروكيماويات في الإمارات بقيمة 2 مليار دولار

اتفقت الإمارات مع شركة ” ريلاينس اندستريز” على بناء مصنع بتروكيماويات بقيمة ملياري دولار (7.34 مليار درهم)، وهو أول استثمار مماثل للشركة الهندية في الشرق الأوسط..

مصنع بتروكيماويات في الإمارات

تتطلع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” و”ريلاينس” إلى تحويل الهيدروكربونات إلى منتجات تساعدهم على استغلال الطلب الاستهلاكي على البلاستيك.

تقوم الاتفاقية على صفقة في عام 2019 وضعت إطار التعاون في مجال البتروكيماويات، وعلى اتفاقية أخرى العام الجاري للعمل معاً في مجمع الرويس للتكرير في أبوظبي.

سيشهد التعاون تأسيس مشروع مشترك في “تعزيز”، وهو مجمع الكيماويات والخدمات الصناعية قيد التطوير في الرويس، وفقاً لبيان اليوم الثلاثاء.

يأتي التعاون في وقت تستثمر فيه الإمارات، ثالث أكبر منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، المليارات في إنتاج الخام والغاز الطبيعي لصناعة منتجات بترولية عالية القيمة.

تستهدف “أدنوك”، التي تضخ معظم نفط وغاز الدولة الخليجية، جذب حوالي 5 مليارات دولار إلى مشروع “تعزيز”.

الشهر الماضي، ألغت “ريلاينس”، مشغلة أكبر مجمع تكرير في العالم، خطة لبيع حصة في وحدتها لتحويل النفط إلى كيماويات إلى “أرامكو” السعودية.