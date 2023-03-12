«ريلاينس إنفو سيستمز» تعقد مؤتمرها العالمي الأول في مصر لمناقشة الابتكار الرقمي

تعقد شركة “ريلاينس إنفو سيستمز” للحلول الرقمية مؤتمرها العالمي الأول من نوعه في مصر تحت عنوان “بناء مستقبل مالي مستدام من خلال الابتكار الرقمي”، لمناقشة دور الابتكار الرقمي في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة.





وتكشف “ريلاينس إنفو سيستمز” لأول مرة في مصر عن أحدث الاتجاهات والابتكارات العالمية في مجال التمويل المستدام، مثل تقنية البلوك تشين والاستثمارات الخضراء، في ضوء اعتزامها التوسع في السوق المحلية لدعم مختلف القطاعات ولا سيما الخدمات المالية والتعليم والمؤسسات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتمتلك “ريلاينس إنفو سيستمز” بصمات رقمية في 50 دولة حول العالم، وتتواجد فعليًا في حوالي عشر دول، وتعتبر واحدة من أكبر 10 شركاء عالميين لشركة مايكروسوفت، باعتبارها من أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم.



وحازت على العديد من الجوائز ولها بصمات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ونيجيريا وغانا وكينيا والإمارات العربية المتحدة وبوتسوانا وباكستان، ومصر حيث تعقد مؤتمرها الأول من نوعه في القاهرة يوم 14 مارس 2023 .



وقال أولايمي بوبولا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريلاينس إنفوسيستمز”: “إننا متحمسون لجمع قادة وخبراء التكنولوجيا لمناقشة كيفية مساهمة الابتكار الرقمي في بناء مستقبل مالي مستدام، لتقديم فرصة ممتازة للنقاش مع أفضل وأذكى خبراء القطاع والتواصل مع المؤثرين في مجال التكنولوجيا والأعمال”.



وأوضح أولايمي بوبولا، إنه تم اختيار مصر على وجه التحديد لأنها واحدة من أكبر الأسواق في إفريقيا وما زالت تتمتع بإمكانيات كبيرة، ومع النمو الهائل لشركة “ريلاينس إنفوسيستمز” خلال العشرين عامًا الماضية، فالشركة تؤمن بأن لديها موارد وقدرات ملائمة للمساهمة في أهداف التحول الرقمي في مصر.



وتعتزم “ريلاينس إنفوسيستمز” من خلال توسعاتها في مصر، العمل على تعزيز التحول الرقمي للشركات، حيث خفض النفقات وتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتطوير التطبيقات السحابية مع ضمان التفوق التشغيلي عبر تبني تعاون الأفراد والبيانات والأنظمة والعمليات لأتمتة عملية الإنتاج.



كما تقدم “ريلاينس إنفوسيستمز”، أنظمة الحماية التي تساعد الشركات في إلقاء الضوء على عملياتها الأساسية من خلال مساعدتها على التركيز على الإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات، كما تعمل تلك الحلول الحمائية على تخفيف الضغوط على الشركات والتركيز على العمل الأساسي.