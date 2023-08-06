«ريلاينس إندستريز» تتوقع إدراج أسهم وحدتها قريبًا لجعلها أكبر مقرض غير مصرفي في الهند  

قالت “ريلاينس إندستريز” إنها تتوقع إدراج أسهم شركة الخدمات المالية التابعة لها قريبا، حيث تسعى المجموعة إلى دفع وحدتها التي فُصلت مؤخرا لأن تكون أكبر مقرض غير مصرفي في الهند، والاستفادة من قوة الأعمال الرقمية وتجارة التجزئة.

قال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة “ريلاينس”، في رسالته إلى المساهمين في التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس: “من المتوقع أن يعزز الكيان الجديد القيمة للمساهمين ويمنحهم فرصة ليكونوا جزءاً من منصة نمو جديدة”.

من المقرر أن تعقد “ريلاينس” الاجتماع السنوي للمساهمين في 28 أغسطس.

أكبر مقرض غير مصرفي في الهند

على غرار والده الراحل ديراجلال هيراشاند أمباني، ينتهز موكيش فرصة تجمع المستثمرين السنوي للإعلان عن مشاريع ضخمة وخطط نمو مستقبلية. في الماضي، قدّم أسهماً مجانية وأطلق هاتفاً ذكياً جديداً بدون تكلفة فعالة للمستخدمين.

يتابع المحللون باهتمام هذا العام استراتيجية الملياردير بشأن وحدته الجديدة “جيو فايننشال سيرفسز” ووحدتي الطاقة النظيفة والأعمال الرقمية بهدف التعرف على المزيد بشأنها. جرى تقييم “ريلاينس استراتيجيك إندستريز” والتي ستُعاد تسميتها لاحقاً باسم “جيو فايننشال” ، بنحو 20 مليار دولار بعد ما فُصلت أسهمها الشهر الماضي من خلال جلسة خاصة أجرتها البورصات لاكتشاف قيمتها المتداولة.

أعلنت الشركة التي تأسست حديثاً، وتمتلك إيرادات محدودة حتى الآن ولكن لديها حصة 6.1% في شركة “ريلاينس إندستريز”، بالفعل عن شراكة مع “بلاك روك” لإنشاء مشروع إدارة أصول هندي. وفقاً لأمباني، وهو أغنى رجل في آسيا: “تهدف جيو فايننشال سيرفسز إلى توفير حلول رقمية أولية بسيطة ومبتكرة وبأسعار معقولة”.

يمتلك الملياردير سجلاً حافلاً في تحويل الأعمال حيث ساعد مجموعته على أن تصبح عملاقة في خدمات المستهلكين على مدار العقد الماضي، بعد أن تحول من تركيزه السابق على أعمال تكرير النفط الخام التقليدية والبتروكيماويات.

تسعى “ريلاينس” أيضاً إلى جعل “جيو فايننشال سيرفسز” واحدة من أكبر شركات التمويل غير المصرفية في الهند لتعزيز حضورها وإنشاء إمبراطورية على غرار كل من “علي بابا غروب هولدينغ” و”تينسنت هولدينغز”.