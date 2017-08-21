ريكاب يسجل أعلى مستوياته في 6 سنوات

محلل: السهم في طريقه لملامسة مستوى 7 جنيهات حال إتمام صفقة التحالفمصطفى طلعتتمكن سهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية من تجاوز قيمته الاسمية، البالغة 5 جنيهات، ضمن رحلة الصعود الممتدة منذ إعلان ريكاب دخولها في تحالف استراتيجي مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.وارتفع سهم ريكاب بمقدار 9.87%، بخ

محلل: السهم في طريقه لملامسة مستوى 7 جنيهات حال إتمام صفقة التحالف



مصطفى طلعت

تمكن سهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية من تجاوز قيمته الاسمية، البالغة 5 جنيهات، ضمن رحلة الصعود الممتدة منذ إعلان ريكاب دخولها في تحالف استراتيجي مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.





وارتفع سهم ريكاب بمقدار 9.87%، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عبر بيع وشراء 44 ألف ورقة مالية، مسجلًا مستوى 5.01 جنيه، وهو أعلى مستوى وصل إليه السهم خلال 6 سنوات.

وأكد هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن استمرار مستويات سيولة السهم كما هي في الوقت الحالي، سيمكنه من ملامسة قمته التاريخية المحققة عام 2011 عند 7 جنيهات.

وأشار حسن إلى أن ريكاب دخل في اتجاه صاعد منذ أكتوبر الماضي، والذي سجل خلاله السهم مستوى 2.5 جنيه، موضحًا أن التحالف الأخير للشركة مع وادي دجلة يدعم تحرك السهم نحو مستهدف القمة التاريخية.

يذكر أن شركة ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، أعلنتا الدخول في تحالف استراتيجي تستحوذ من خلاله ريكاب على أسهم وادي دجلة للاستثمار العقاري، عبر زيادة رأسمال الأولى.

ووفقًا للتحالف المرتقب ستتم زيادة رأسمال “ريكاب” بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل مبادلة الأسهم المستحوذ عليها بنسبة 99.9% من شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.

وستبلغ حصة مساهمي وادي دجلة للتنمية العقارية 74% من الأسهم بعد الاستحواذ، وفقًا لمبادلة الأسهم المذكورة، فيما ستنخفض نسبة مساهمي ريكاب الحاليين إلى 26%.

ويبلغ رأسمال ريكاب 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات، وتمتلك النعيم القابضة 56% من أسهم ريكاب.