ريكاب يتجاهل رفض الرقابة للتقييم ويتصدر أسهم البورصة

مصطفى طلعتتصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، خلال جلسة تداولات، اليوم الأحد، متجاهلاً قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل والمطلوبة كخطوة أولية للاستحواذ على وادي دجلة للتنمية العقارية.وأغ

مصطفى طلعت

تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، خلال جلسة تداولات، اليوم الأحد، متجاهلاً قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل والمطلوبة كخطوة أولية للاستحواذ على وادي دجلة للتنمية العقارية.

وأغلق سهم ريكاب على صعود قارب الـ10% خلال، تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 4.56 جنيه، وذلك عبر التداول على 4.1 ألف ورقة مالية.

يذكر أن شركة ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، قد أعلنتا الدخول في تحالف استراتيجي تستحوذ من خلاله ريكاب على أسهم وادي دجلة للاستثمار العقاري، عبر زيادة رأسمال الأولى.

وكان مجلس إدارة ريكاب قد وافق على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة شركة فينكورب للاستشارات المالية بقيمة 11.09 جنيه للسهم، إلا أن الرقابة المالية، أعلنت اليوم، أن الدراسة تعد مخالفة لعايير التقييم المالي للمنشآت بما يؤثر تأثيراً بالغا على احتساب القيمة العادلة التي تضمنتها الدراسة.

ووفقا للتحالف المرتقب، سيتم زيادة رأسمال “ريكاب” بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل مبادلة الأسهم المستحوذ عليها بنسبة 99.9% من شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، كما أنه وفقا لمبادلة الأسهم المذكورة، ستبلغ حصة مساهمي وادي دجلة للتنمية العقارية 74% من الأسهم بعد الإستحواذ فيما ستنخفض نسبة مساهمي ريكاب الحاليين إلى 26%.

ويبلغ رأسمال ريكاب 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات، وتمتلك النعيم القابضة 56% من أسهم ريكاب.