ريف للاستشارات تعتزم اختراق السوق المصرية

منى عبدالبارىيعتزم مكتب ريف للاستشارات الهندسية السعودى، بدء نشاطه بالسوق المصرية، خلال الربع الأول من العام المقبل، فى ضوء النهضة العقارية المتوقعة، والمدعومة بزيادة إنفاق الحكومة المصرية، على البنية التحتية، وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.قال عتيق محمد العتيق، رئيس مجلس إدارة المكتب، إن النهض

منى عبدالبارى

يعتزم مكتب ريف للاستشارات الهندسية السعودى، بدء نشاطه بالسوق المصرية، خلال الربع الأول من العام المقبل، فى ضوء النهضة العقارية المتوقعة، والمدعومة بزيادة إنفاق الحكومة المصرية، على البنية التحتية، وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

قال عتيق محمد العتيق، رئيس مجلس إدارة المكتب، إن النهضة المتوقع أن تشهدها السوق المصرية فى مجال العقارات والبنية التحتية مع اتجاه الحكومة لرفع حجم استثماراتها العام الحالى، دفعنا للتفكير بجدية فى دخول السوق المصرية، للاستفادة من فرص النمو المحتملة.

وقررت الإدارة المصرية زيادة الإنفاق الاستثمارى الحكومى بموازنة العام الحالى بنسبة %11.3، إلى 135.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 146.7 مليار جنيه العام الماضى، تشمل إنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية، والكبارى، واستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومجالات الإسكان، والمرافـق، والتنميـة العمرانية، وتطوير العشوائيات، ووإنشاء شبكات ميـاه الـشرب والـصرف الصحى، ومجالات الصحة والتعليم.

ولفت عتيق فى تصريح لـ»المال»، إلى أن هناك مقر جاهز ومتاح لبدء النشاط فى مصر، لديه التراخيص لممارسة العمل فورا، ومملوك لأحد المهندسين المصريين العاملين بالمكتب.

وأشار عتيق إلى أن بدء النشاط بالسوق المصرية يعد من الخطة التوسعية التى يسعى المكتب لتنفيذها، من خلال التوسع فى المجالات، بحسب خطط تتيح تقديم أفضل الخدمات فى المجال الهندسى.

مكتب الريف للاستشارات الهندسية يعمل بالسوق السعودى، منذ 25 عامًا، ولديه أفرع بالرياض، وجدة، والدمام، والخُبر، واعتمد كمكتب استشارى من هيئة المهندسين والدفاع المدنى بالسعودية، فى مجال استشارات السلامة، والترخيص للمكتب من الهيئة بمزاولة نشاط استشارات السلامة الهندسية، كما حصل المكتب على شهادة الجودة العالمية؛ الأيزو 2008 : 9001.

بدأ المكتب نشاطه بمزاولة نشاط الهندسة المعمارية، ومن ثم امتد نشاطه إلى مجالات التصميمات الإنشائية، وتصميمات السلامة، والديكور.

ومن بين المشروعات التى وضع تصميماتها «ريف» فى السوق السعودية، مصنع المراعى للصناعات الغذائية، وباندا هايبر ماركت، ومتجر سنتر بوينت للملابس، بالدمام، ومقر جريدة عكاظ السعودية، ومحطة غاز ساسكو بالخُبر، ومشروعات أخرى تتنوع بين النشاط الصناعى، والتجارى.