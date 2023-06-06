«ريفي» تمنح تمويلات بقيمة 1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول وتصدر 34.8 ألف جنيه لكل دقيقة عمل

تمكنت شركة ريفي لخدمات المشروعات متناهية الصغر من منح تمويلات لعملائها بين عامي 2021 و2022 والربع الأول من عام 2023 بنسبة تخطت 10% من التمويلات التي منحتها الشركة فى الأربعة عشر عاماً بين عام 2007 وحتى عام 2020.

وعلي صعيد النتائج التشغيلية للربع الأول من عام 2023، فقد قامت الشركة بمنح تمويلات بمبلغ 1.04 مليار جنيه بما يُمثل 8% من إجمالي تمويلات الشركة منذ نشأتها في عام 2007. حيث تقوم شركة ريفي بإصدار 34.8 ألف جنيه كل دقيقة عمل، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وحققت “ريفي” معدل نمو سنوي مركب لإيراداتها بنسبة 27% خلال الأعوام من 2018 وحتى 2021، كما حققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 43.7% عن الأعوام من 2019 وحتى 2022.

وعلي صعيد آخر، حققت الشركة نمو كبير في محفظة عملاءها بنسبة 48% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، حيث بلغ رصيد محفظة العملاء 2.73 مليار جنيه، وهو الأمر الذي مكن الشركة من الوصول إلي حصة سوقية غير مسبوقة بنسبة 6.7% رغم تواجد 22 شركة في قطاع التمويل متناهي الصغر مقارنة بعدد 11 شركة في الربع الأول من عام 2021 وذلك بخلاف الجمعيات.

واستطاعت الشركة تحصيل أقساط مستحقة على عملائها بقيمة 1.05 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 0.77 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2022. وبناءاً عليه، بلغت نسبة التحصيل 98.4% في مارس 2023 وهي نسبة مرتفعة جداً في ظل الأحوال الإقتصادية الحالية المُحيطة بالصناعة.

أما على صعيد النتائج المالية للشركة، فقد استطاعت ريفي أن تحقق إيرادات نشاط بقيمة 340 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بقيمة 209 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 63%. حيث أسهم كل أخصائي تمويل في تحقيق إيرادات شهرية بقيمة 59.2 ألف جنيه فى الثلاثة أشهر من عام 2023 مقارنة بمبلغ 44.2 ألف جنيه عن نفس الفترة من عام 2022، وهو الأمر الذي يُعزز من دور الكنز البشري للشركة كركيزة أساسية في تنامي أعمالها بشكل مستديم.

واستطاعت الشركة تحقيق هامش صافي ربح بنسبة 31.1% خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2023 رغم الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 والتي وصلت إلى 1000 نقطة أساس حتى الآن. حيث تُمثل نسبة تكلفة التمويل 25% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بنسبة 14% من إيرادات نفس الفترة من عام 2022.

وبلغ صافي أرباح الشركة مبلغ 106 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمبلغ 76 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 39%.

وطبقاً لتصنيف صحيفة فايننشال تايمز عن أسرع الشركات الأفريقية نمواً لعام 2023، فإنه جدير بالذكر أن شركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر قد احتلت المركز الخامس من أصل تسع شركات مصرية تم تصنيفهم ضمن أسرع مائة شركة في قارة أفريقيا.