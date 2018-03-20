ريفيت يقتنص جائزة أفضل مشروع في سيتى سكيب

المال - خاصفازت شركة الأهلي للتنمية العقارية - صبّور، بجائزة أفضل مشروع تجاري ضمن جوائز سيتي سكيب مصر 2018، عن مشروعها "ريفيت" على حدود قرية أمواج بالساحل الشمالي، الذي يقع على مساحة 52 ألف متر مربع.وأقيم حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر، والذي انعقد في الفترة من 12 مارس وحتى 13

المال – خاص

فازت شركة الأهلي للتنمية العقارية – صبّور، بجائزة أفضل مشروع تجاري ضمن جوائز سيتي سكيب مصر 2018، عن مشروعها “ريفيت” على حدود قرية أمواج بالساحل الشمالي، الذي يقع على مساحة 52 ألف متر مربع.

وأقيم حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر، والذي انعقد في الفترة من 12 مارس وحتى 13 مارس -حسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء- وجرى اختيار المشروعات الفائزة من 7 فئات مختلفة، تشمل القطاع التجاري وقطاع الضيافة والقطاع الترفيهي والقطاع المجتمعي والقطاع الثقافي والقطاع السياحي والقطاع السكني.

وتُعد الجائزة هى الأولى من نوعها التي تحصل عليها الأهلى للتنمية العقارية – صبّور، حيث نال مشروع “ريفيت” أعلى تقييم من لجنة التحكيم التي ضمت خبراء التطوير العقاري والهندسة المعمارية من مصر ودبي.



كان هناك تقييم للمشروعات المتنافسة بناءً على عدد من المعايير منها التصميم المعماري، الاستدامة، إدارة المشروعات، وتلبية المشروع لأهدافه التنموية.

وقال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية – صبّور: “إنّ الفوز بجائزة أفضل مشروع تجاري في سيتي سكيب يُعد انجازًا رائعًا لنا، لذا أشعر بسعادة غامرة لنيل هذا التقدير الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح كمطور عقاري، وهذه الجائزة تُحملنا مسئوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، فلن نتنازل عن هذا المستوى من التميز والجودة في تقديم مشروعات عقارية تمنح لعملائنا كل ما يبحثون عنه بما يفوق كل توقعاتهم”.

ويقع مشروع “مول ريفيت” الفائز بجائزة سيتي سكيب كأحسن مشروع تجارى لعام 2018، حدود قرية أمواج ـ سيدي عبد الرحمن على مساحة أرض تبلغ حوالي 52,000 متر مربع، ومساحته البنائية 7,100 متر مربع.