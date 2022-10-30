«ريفى للتمويل» تخطط لمنح عملائها «كروت ميزة» بالتعاون مع بنك مصر

تخطط شركة «ريفى للتمويل متناهى الصغر» لمنح عملائها كروت ميزة، بالتعاون مع بنك مصر، ضمن عملية التحول للشمول المالى.

كشف الدكتور أحمد لبيب، الرئيس التنفيذى لـ«ريفى»، أنها تستهدف اقتناص حصة %25 من سوق التمويلات متناهية الصغر، مشيرًا إلى تعاونها مع بنك مصر لمنح عملائها كروت ميزة؛ يقع ضمن خطتها الوصول لصدارة القطاع خلال -3 5 أعوام.

وأضاف لبيب، فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، ويُذاع مساء الخميس من كل أسبوع على قناة جريدة المال بموقع يوتيوب، أن «كروت ميزة» إحدى الوسائل لتسهيل عملية صرف التمويلات، بجانب سداد الأقساط من أية ماكينة ATM فى مصر.

وأفصح الرئيس التنفيذى للشركة عن خطة لزيادة رأس المال ليصل إلى 80 100- مليونًا، بدلًا من 50 مليون جنيه حاليًّا؛ بهدف تعزيز المركز المالى والموقف الائتمانى للشركة أمام البنوك، على أن يتم تمويلها من الأرباح المحققة.

وأوضح لبيب أن «ريفى» تتفاوض مع 3 بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 830 مليون جنيه؛ لتغطية احتياجاتها التمويلية لمدة عام ونصف، بجانب عملية توريق محتملة فى الربع الأول من 2023 بقيمة 600 800- مليون جنيه.

وتوقع تحقيق إيرادات بقيمة مليار جنيه نهاية العام الحالى، على أن ترتفع أرباح الشركة بنسبة %50 مقارنة بـ200 مليون جنيه محققة فى 2021، بالإضافة إلى محفظة تمويلات تقدر بـ2.250 مليار، بحجم إصدارات سنوى يبلغ 3.1 مليار.