«ريفولوت» تطلق خدماتها المصرفية الرقمية في 5 دول

أعلنت منصة ريفولوت Revolut للخدمات المصرفية الرقمية أنها ستطلق نسخة مبسطة من تطبيقها في سلطنة عمان وسريلانكا وتشيلي والإكوادور وأذربيجان، مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال إلى أكثر من 50 دولة باستخدام أكثر من 30 عملة، بحسب وكالة “رويترز”.

ريفولوت: لن تكون هناك رسوم على العملاء الذين يجرون تحويلات إلى عملاء آخرين على المنصة في البلدان الخمسة

وقالت ريفولوت التي تتخذ من لندن مقرا إنه لن تكون هناك رسوم على العملاء الذين يجرون تحويلات إلى عملاء آخرين على المنصة في البلدان الخمسة الجديدة، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 1% على التحويلات إلى حسابات خارج ريفولوت، بحد أدنى دولار واحد.

كانت ريفولوت، التي وسعت نطاق منتجاتها لتشمل خدمات المدفوعات وتداول العملات المشفرة وحسابات التوفير وتداول الأسهم منذ إطلاقها في بريطانيا في عام 2015، إنها تريد إنشاء “تطبيق فائق” مالي عالمي.

ريفولت تمتلك أكثر من 18 مليون عميل

وذكرت المنصة، التي لديها أكثر من 18 مليون عميل و500000 شركة يستخدمون منتجاتها، إنها تهدف إلى العمل في ما يصل إلى 90 دولة بحلول نهاية عام 2022.

دول الخليج تشهد سباقا متسارعا لتأسيس البنوك الرقمية

وتشهد دول الخليج سباقا متسارعا لتأسيس البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات البنكية، الذي يعوّل عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.

ففي السعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة الذي سيعرف باسم D360 والذي تم إطلاقه بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.

السعودية ترخص البنك السعودي الرقمي

ورخصت السعودية في يونيو الماضي لبنكين رقميين هما البنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال، إلى جانب بنك STC الذي سينبثق عن STC Pay التي ستتحول من شركة مدفوعات رقمية إلى بنك رقمي محلي برأسمال 2.5 مليار ريال.

وفي الإمارات تم الإعلان عن تأسيس بنك رقمي يعرف بـZand حظي بدعم من شركة Franklin Templeton ومجموعة من المستثمرين الآخرين.

كما وقعت كل من شركة القابضة ADQ وألفا ظبي ومجموعة اتصالات الإماراتية وبنك أبوظبي الأول اتفاقية لإطلاق منصة بنكية رقمية تحت اسم Wio برأسمال مستثمر يصل إلى مليارين و300 مليون درهم.

وفي الكويت، أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت تحت اسم Weyay وقد فتح بنك الكويت المركزي المجال لاستقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية حتى 30 يونيو المقبل على أن يتم الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية السنة.